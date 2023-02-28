«مسار» تفوز بجائزة «برنامج الرئيس» للتكنولوجيا الزراعية

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أمس، فوز شركة «مسار لإدارة المياه والطاقة» بجائزة «برنامج الرئيس» للتكنولوجيا الزراعية. ويوفر مشروع الشركة نحو 30 % من المياه و50 % من الطاقة في المزارع، وتستهدف «مسار» تقديم الخدمات لـ102 مزرعة بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين درهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «إن البرنامج قدم الدعم للمشاركين، بما في ذلك توجيه خبراء مختصين بالمجال، والربط بينهم وبين الشركاء، والتواصل مع المستثمرين، واستطاع خريجو البرنامج البدء بتشغيل مشروعات ناجحة وقابلة للتطبيق».

وأكد بدر العتيبي المدير العام لشركة «مسار» لإدارة المياه والطاقة - في تصريحات لـ«البيان»، أن «مسار لإدارة الطاقة والمياه» شركة ناشئة ذات توجه بحثي تعمل على إيجاد حلول فعالة للمياه والطاقة لصغار المزارعين لتحسين أدائهم للمساهمة في تقدم الإمارات الحبيبة في قطاع الزراعة. وأوضح أن برنامج الشركة يوفر ما يقرب من 30 % من المياه و50 % من الطاقة في المزارع، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تقديم الخدمات لعدد 102 مزرعة. وأكد أن التكلفة النهائية للمشروع سوف تصل إلى 5 ملايين درهم.

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