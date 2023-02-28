رأس الخيمة تعتزم إطلاق أول منطقة حرة لشركات الأصول الرقمية عالمياً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت حكومة رأس الخيمة نيتها إطلاق واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، لتكون أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار، في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة. وجاء الإعلان أمس، خلال فعاليات المنتدى الدولي العاشر عن البلوك تشين وتطبيقاته «بلوك تشين لايف 2023».

وقال الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي، ورئيس مجلس إدارة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: نعلن عن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وكلنا ثقة وفخر بأنها مبادرة أخرى، ترسخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً للابتكار. ونحن بذلك نبني المنطقة الحرة المستقبلية لشركات المستقبل، فهذه أول منطقة حرة في العالم مكرسة للشركات المتخصصة بتطوير الأصول الرقمية والافتراضية، وهي مبادرة تنبع من رؤيتنا بأن ننشئ بيئة مستقبلية مرنة، تحتضن الابتكار لندعم رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

سمعة راسخة

وقال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي، والرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: يشرفني الإشراف على تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في رأس الخيمة، الرامية إلى تمكين وتعزيز الابتكار وتشجيعه والترويج له في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة.

وتحظى الإمارات بسمعة راسخة بأنها مركز عالمي للابتكار، وتأتي الواحة لتؤكد هذه الحقيقة، وتكمل هذه المنظومة من خلال توفير بيئة حاضنة فريدة لرواد الأعمال العالميين، تجمع مزيجاً لا مثيل له بين تشريعات الأصول الرقمية المتقدمة المصمّمة، وفق الطلب وأطر العمل، والبنية التحتية عالمية المستوى، بهدف إنشاء منظومة عمل مرنة ونشطة، تتيح لشركات التكنولوجيا المبتكرة تحقيق الازدهار والنمو، مع نمط حياة صحي وهادئ، وفق أعلى المستويات العالمية. ونتطلع إلى استقبال ألمع عقول الجيل الثالث للويب في العالم، واحتضان أفكارهم الطموحة المبتكرة.

وستكون الواحة منطقة حرة مصممة خصيصاً، لتمكين شركات المستقبل من مواكبة الابتكار، وأول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات ومقدمي خدمات الأصول الرقمية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة، مثل الميتافيرس والبلوك تشين والرموز المشفرة لحقوق استخدام الخدمات (Utility Tokens)، ومحافظ الأصول الافتراضية، والرموز غير القابلة للاستبدال والمنظمات اللامركزية المستقلة، والتطبيقات اللامركزية، وغيرها من الأعمال المرتبطة بتقنيات الجيل الثالث للويب 3.0. وسيفتتح باب التسجيل للشركات الراغبة بالانضمام في الربع الأول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز