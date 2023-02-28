غرفة عجمان تنظم «لقاء الابتكار 2023»

المصدر: (عجمان - البيان)

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عقدت غرفة تجارة وصناعة عجمان «لقاء الابتكار 2023»، بهدف الاحتفاء بالمبتكرين وأصحاب الأفكار والاقتراحات الإبداعية من الموظفين والمتعاملين. وقد قدم موظفو الغرفة والمتعاملون 396 فكرة مبتكرة. حضر اللقاء عبر تقنية الميتافيرس، سالم السويدي المدير العام لغرفة عجمان وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار وإيمان الشامسي مديرة إدارة التطوير والابتكار.

وأكد ناصر الظفري أن الغرفة تستهدف من جمع الأفكار والاقتراحات الابتكارية توفير نهج تشاركي يضمن تطوير سياسات واستراتيجيات مستقبلية مرنة تعزز إسهام القطاعات المختلفة في زيادة لناتج لإمارة. ووصل عدد الأفكار الجديدة من موظفي الغرفة العام الماضي إلى 314 فكرة مقارنة بـ162 فكرة في 2021.

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