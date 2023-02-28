الإمارات تحتفظ بالصدارة الإقليمية في «الحرية الاقتصادية»

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت الإمارات بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في «مؤشر الحرية الاقتصادية 2023»، الصادر أمس، عن مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة. وسجلت الدولة قفزة لافتة في ترتيبها العالمي على المؤشر لهذا العام، إذ نالت المركز الــ 24، مقارنة مع المركز الــ 33 عالمياً في إصدار العام الماضي.

كما تقدمت الدولة في رصيدها على المؤشر إلى 70.9 درجة، مقارنة مع 70.2 درجة العام الماضي. وفاق رصيد الإمارات هذا العام المتوسطين الإجماليين العالمي والإقليمي، كما فعل العام الماضي أيضاً.

وذكرت «هيريتدج» في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر، أن الإمارات عززت مساعيها الرامية إلى إعادة هيكلة اقتصادها، بجهود تستهدف تعزيز مناخها الاقتصادي، زيادة الاستثمارات، وتبني قطاع خاص أكثر حيوية. وأضاف التقرير أن النظام التجاري المنفتح الذي تتسم به الإمارات بصفة عامة، يساعدها في الاحتفاظ بزخم النمو الاقتصادي. وأشار التقرير أيضاً إلى القطاع المصرفي الإماراتي، فذكر أنه تعامل مع الاضطرابات المالية العالمية الأخيرة على نحو جيد.

وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على الولايات المتحدة ، التي جاءت في المركز الــ 25، بريطانيا الـ 28، اليابان الـ 31، ماليزيا الـ 42، بلجيكا الـ 43، وفرنسا الـ 57.

مؤشرات فرعية

وفي ما يخص أرصدة الإمارات على المؤشرات الفرعية، احتفظت الدولة للعام الثالث على التوالي، بالعلامة الكاملة على المؤشر الفرعي الخاص بتخفيف الأعباء الضريبية، حيث حصلت على 100 من أصل 100 درجة. وحققت الإمارات ارتفاعاً بأرصدتها في 5 مؤشرات فرعية، مقارنة مع أرصدتها على المؤشرات نفسها العام الماضي، فنالت 96.4 درجة بمؤشر «الصحة المالية»، مقارنة مع 92.8 درجة العام الماضي.

كما نالت 84.3 درجة في مؤشر «الحرية النقدية»، بالمقارنة مع العام الماضي. وارتفعت أرصدة الدولة أيضاً على مؤشرات «حرية الشركات التجارية»، «الإنفاق الحكومي»، و«حقوق الملكية» إلى 77 درجة، 71.6 درجة، و65.4 درجة هذا العام، بالمقارنة مع 73.2 درجة، 71.5 درجة، و63.5 درجة على التوالي العام الماضي.

صدارة المؤشر

واحتفظت سنغافورة، للعام الثالث على التوالي، بصدارة المؤشر برصيد 83.9 نقطة، وبانخفاض -0.5 درجة عن رصيدها العام الماضي، الذي بلغ 84.4 درجة. واحتفظت سويسرا وإيرلندا، للعام الثاني توالياً، بالمركزين الثاني والثالث، على التوالي. وقفزت تايوان إلى المركز الرابع هذا العام، من المركز السابع العام الماضي، فيما تراجعت نيوزيلندا هذا العام مركزاً واحداً. وجاءت إستونيا، لكسمبورغ، هولندا، الدنمارك، والسويد في المراكز من السادس إلى العاشر، على التوالي.

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