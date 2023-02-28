«إنفستوبيا» 2023 ينطلق الخميس بمشاركة 2000 مسؤول ومستثمر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر «إنفستوبيا» 2023 بعد غدٍ في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال من أكثر من 40 دولة، وذلك بالشراكة مع منتدى «سولت» لريادة الأعمال والاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«كريبتو دوت كوم».

ويناقش المؤتمر، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات»، ثلاثة محاور وهي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: «تنطلق النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا في وقت بالغ الأهمية عالمياً، إذ نشهد تحولات هيكلية في الأسواق واتجاهات الاستثمار عالمياً، مدفوعة بالتقدم غير المسبوق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتوجه المتزايد للتحول نحو استثمارات اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون. ونحن في دولة الإمارات وضعنا رؤية مستقبلية طموحة لنكون البيئة الأفضل لممارسة الأعمال ولكن تركيزنا لا يقف عند رفع القدرة على جذب الاستثمارات فحسب بل نولي اهتماماً أكبر لكيفية تحقيق الأثر التنموي المستدام الذي نتطلع إليه من هذه الاستثمارات. وإنفستوبيا جزء من جهود دولة الإمارات لإتاحة مظلة جديدة تجمع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في نقاشات عالمية وبناء الشراكات ودمج التوجهات التنموية والتكنولوجية الجديدة في عالم الأعمال والاقتصاد لتعزيز الحلول المستقبلية المستدامة».

متحدثون

ويتضمن مؤتمر «إنفستوبيا» هذا العام، بالشراكة مع «سولت»، 35 جلسة وطاولة مستديرة يشارك فيها أكثر من 100 متحدث. ويأتي 56 % من المشاركين من داخل الإمارات، و44 % من دول العالم الأخرى (أكثر من 100 جنسية)، 75 % من القطاع الخاص و13 % من القطاع العام، فيما 6 % من الأوساط الأكاديمية والطلابية، بالإضافة إلى 6 % من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.

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