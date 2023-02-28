شركة عالمية لإدارة الأصول تفتتح مكتباً بدبي

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شركة «غولدن تري أست مانجمنت»، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول، تدير أصولاً تزيد على 49 مليار دولار، عن افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط، في مركز دبي المالي العالمي.

وسيصبح مكتب دبي الموقع التاسع لشركة «غولدن تري»، مع وجود مكاتب نشطة بالفعل في نيويورك، وويست بالم بيتش، وتشارلوت، ولندن، ودبلن، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو. وقال ستيف تانانباوم، المؤسس والشريك الإداري والرئيس التنفيذي للاستثمار في «غولدن تري»: «يسعدنا إنشاء مكتبنا الأول في الشرق الأوسط في دبي، المركز المالي العالمي الرائد.

وكما كنا على مدار العقدين الماضيين، فنحن ملتزمون بتقديم أفضل العائدات الربعية، عبر عروض منتجاتنا، وبإحداث تأثير إيجابي كبير في محافظ عملائنا».

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