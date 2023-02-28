3 مليارات تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3 مليارات درهم عبر 587 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بـ 1.14 مليار درهم، و536 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.21 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 397 مليون درهم في الوصل تليها مبايعة بقيمة 168 مليون درهم في الخليج التجاري وتصدرت الحبيه الخامسة المناطق في عدد المبايعات بـ7 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 480.69 مليون درهم منها 26 رهونات أراض بقيمة 107.97 ملايين درهم و99 رهونات فلل وشقق بقيمة 372.72 مليون درهم أهمها بمجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 90 مليون درهم وتم تسجيل 91 هبة بقيمة 171.85 مليون درهم أهمها في أم هرير الثانية بقيمة 39 مليون درهم.

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