«مودرن دبلوماسي»: دبي من أفضل مدن العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت مجلة «مودرن دبلوماسي» الرقمية الأوروبية دبي بأنها واحدة من أفضل مدن العالم لأغراض متنوعة، منها العيش والسياحة والاستثمار.

وأضافت المجلة، التي تغطي بالأساس أخبار دول الاتحاد الأوروبي، أن دبي تتمتع ببيئة اجتماعية واقتصادية وخدمية قوية تتيح للمقيمين والمستثمرين بها العديد من المزايا التي لا تتوافر في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك دول بأكملها.

وقالت المجلة في تقرير بعنوان «لماذا يتعين عليك أن تستثمر في عقارات دبي؟»، أن دبي واحدة من أكثر المُدُن جاذبية على مستوى العالم لراغبي الانتقال إلى مدينة جديدة، سواءً لغرض الإقامة الدائمة أو لشراء عقار.

وأضافت أن العقارات في العديد من المناطق التي تقطنها مجتمعات متنوعة الجنسيات في دبي تشهد في الوقت الحالي طلباً مرتفعاً، ومنها على سبيل المثال مرسى دبي الذي يطل على شاطئ الخليج العربي ويستقطب السياح بسبب بنيته التحتية المتطورة.

وأفادت أن معدل ربحية الاستثمار العقاري في مرسى دبي يبلغ 6.5 %. وسرد التقرير 7 أسباب للاستثمار في عقارات دبي، وهي: عدم خضوع الاستثمارات العقارية للضرائب، جاذبية أسعار العقارات وانخفاضها مقارنة بالعديد من مُدُن العالم المعروفة بكونها مراكز عالمية للاستثمار العقاري، وارتفاع العائد الإيجاري السنوي على العقارات الذي يصل إلى 10 %، متفوقاً على العوائد الإيجارية في نيويورك ولندن وهونغ كونغ، إضافة إلى تأشيرة إقامة للمستثمرين العقاريين بحد أدنى لقيمة الاستثمار 750 ألف درهم، ثم أنها واحدة من أكثر مُدُن العالم أماناً، وتوافر المناطق الحرة التي تتيح للمستثمرين الأجانب شراء العقارات، ثم إعادة بيعها أو تأجيرها، ثم توريثها، وأخيراً الازدهار المتنامي لصناعة السياحة، والذي ينعكس بالإيجاب على الاستثمار العقاري.

وذكرت المجلة أن سوق عقارات دبي آخذ في الصعود مسجلة ثاني ارتفاع للعام الثاني على التوالي، وفي الوقت نفسه فإن السوق تشهد في الوقت الراهن طلباً متزايداً ما يجعلها سوقاً شديد السيولة، أي تتسم بارتفاع الطلب وتوافر المعروض، وبالتبعية سهولة إبرام الصفقات وزيادة عددها.

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