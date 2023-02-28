«آرثر دي ليتل»: 32 % نمو استثمارات التمويل الأخضر والمستدام بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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سلّطت «آرثر دي ليتل»؛ شركة الاستشارات الإدارية العالمية، في تقرير جديد لها، الضوء على التوجه المتزايد من جانب المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسريع وتيرة تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، باعتبارها ركيزة استراتيجية أساسية لتعزيز التزاماتها بالاستدامة في جميع المجالات. وحمل التقرير عنوان «البنوك في الشرق الأوسط تدفع عجلة نمو التمويل المستدام.. التركيز على تطوير استراتيجيات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

وتستمر الإمارات في استكمال رحلتها لتعزيز زخم الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناء على النمو الاستثنائي الذي شهدته بنسبة 32% على أساس سنوي في مجالات التمويل الأخضر والمستدام خلال العام 2022.

وسجّلت المنطقة تقدماً ملحوظاً على صعيد التمويل المستدام والأخضر، حيث بلغت الاستثمارات في هذا المجال 24.55 مليار دولار خلال العام 2021، مقارنة بـ 3.8 مليارات دولار في 2020، بنمو نسبته 532% على أساس سنوي. وسجلت الإمارات بين 2019 و 2022، ارتفاعاً في عدد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات مثل سوق دبي المالي ووزارة التغير المناخي والبيئة والشركات المدرجة.

وفي السياق ذاته، حصلت «مجموعة ماجد الفطيم» على تسهيل ائتماني متجدد بـ1.25 مليار دولار من بنك أبوظبي الأول، لتحقيق أهداف الشركة على مستوى الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما يقوم بنك دبي الإسلامي حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على تقاريره الخاصة بشؤون الأخلاقيات والنزاهة وتحسين بيئة العمل والتأثير المجتمعي الإيجابي والإشراف البيئي والتمويل والاستثمارات المستدامة.

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