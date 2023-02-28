غرفة تجارة دبي تطلق «منصة قطاعات الأعمال»

المصدر: دبي - بشار باغ

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أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة في مظلة غرف دبي، منصة قطاعات الأعمال، وهي باقة من الخدمات المصممة لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتها ودعم أنشطتها، وتعزيز فعالية وكفاءة أعمالها.وحضر حفل إطلاق المنصة أمس بمقر الغرفة أكثر من 200 من رؤساء وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال يتقدمهم فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي.

وتضم المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات التخصصية التي تشكل مرجعاً رئيساً للخدمات المقدمة لمجموعات ومجالس الأعمال، إذ ستسهم المنصة في توفير الكثير من الوقت والجهد، وتعزز آلية التواصل بين الغرفة والقطاع الخاص الذي تمثله مجموعات ومجالس الأعمال، ما يرسخ دور الغرفة ممثلاً لمجتمع الأعمال.

وقال فيصل بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي في كلمته الافتتاحية: تؤدي مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في دعم نمو اقتصاد دبي والارتقاء بتنافسيته العالمية ونؤمن بأن الخدمات الجديدة التي نطلقها ستشكل أساساً متيناً لمزيد من الكفاءة والفعالية والتأثير في آلية وطريقة عمل مجموعات ومجالس الأعمال. ونحن ملتزمون بإطلاق المبادرات التي تزيد سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وتحسن بيئة الأعمال بالإمارة.

ولفت إلى أن المنصة الرقمية المبتكرة ستسهم بشكل كبير بإحداث تغير إيجابي في أنشطة مجموعات ومجالس الأعمال، وخصوصاً أن الهدف رفع عدد مجموعات الأعمال إلى 100 مجموعة، مؤكداً أن المنصة ستتيح لمجموعات ومجالس الأعمال إمكان إضافة تعليقاتها وتوصياتها إلكترونياً على التشريعات والقوانين والسياسات واللوائح المتاحة في المنصة ما سيعزز من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ويسرع آلية التواصل بينهما.

تسريع

وأشار محمد لوتاه في تصريحات صحافية إلى أن غرف دبي تستهدف تشكيل نحو 100 مجموعة عمل مختلفة قبل نهاية مارس، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق المنصة تسريع تفعيل مجموعات الأعمال التي يتم إنشاؤها، موضحاً أنها لن تكون الوسيلة الوحيدة للتواصل مع قطاعات الأعمال، ولكنها تعد إحدى القنوات الفعالة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح لوتاه أن غرف دبي تشجع قطاعات الأعمال على الانضمام إلى مجموعات العمل المشتركة وإشراك التجار في العمليات التشريعية والقوانين عبر مجموعات العمل في ظل هيكلة محددة.

وأكد استمرار غرف دبي في التحرك دولياً عبر مواصلة التنظيم والمشاركة في المؤتمرات الدولية والتوسع في الأسواق الدولية عبر التوسع في المكاتب الخارجية بما يعزز مكانة دبي في السوق العالمي وفتح فرص جديدة للشركات المحلية للتوسع في الأسواق الخارجية واستقطاب الشركات الدولية للإمارة.

وإضافة إلى المناقشات المعمقة عن منصة قطاعات الأعمال، استعرضت مها القرقاوي، المديرة التنفيذية لدعم مصالح قطاع الأعمال بغرف دبي الدور الذي يؤديه قطاع دعم مصالح قطاع الأعمال في تقديم الدعم للقطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها مراجعة القوانين والتشريعات وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال للدفع بعجلة النمو وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

وتؤدي مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في النشاط التجاري والاقتصادي في دبي لأنها تضمن تمثيل جميع قطاعات الأعمال وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتسهم في مناقشة السياسات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعاتهم. وتتضمن منصة قطاعات الأعمال عدداً من الخدمات النوعية، أبرزها دعم إداري متكامل، مكتبة ثرية للقوانين والتشريعات مع فرصة تقديم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات بخصوص التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية.

وهناك ايضا الخدمات الإلكترونية للترخيص والتجديد، والأدلة الإرشادية، إمكانية حجز القاعات وغرف الاجتماعات بمقر غرف دبي إلكترونياً ومجاناً، وتوفير حلول سحابية متطورة لتنمية الأعمال وهي تتجاوز 40 حلاً، مع برامج تدريبية متخصصة.

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