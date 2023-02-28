ختام ناجح لمعرض «الإمارات للمدارس والحضانات» في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار على فعاليات معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، الذي نظمه المركز للمرة الأولى، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، مسجلاً حضوراً لآلاف الزوار، الذين اجتمعوا على مدار ثلاثة أيام للاطلاع على أفضل الفرص التعليمية على مستوى الدولة التي أتاحها المعرض.

وشكل الحدث الذي شهد مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال ومراكز التعليم الخاص بالدولة، منصة علمية مهمة لأولياء الأمور للالتقاء مع ممثلي مؤسسات التعليم والحضانات وخدمات التعليم والتعرف على آليات وخطط التسجيل، إلى جانب تمكينهم من الحصول على إجابات وافية لكل الاستفسارات والتواصل مع خبراء التعليم والتعرف على آرائهم واكتشاف المسار التعليمي الأفضل للطفل.

وأشاد عدد من المشاركين بأهمية المعرض ودوره في توفير منصة مهمة للترويج لبرامجهم التعليمية والتدريبية أمام شريحة واسعة من الزوار، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث الأساليب والاتجاهات والممارسات التعليمية.

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