3 شركات بدبي تستحوذ على نصف الأرباح المسجلة في 2022

المصدر: دبي- محمد عباس

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حققت 3 شركات مدرجة في سوق دبي أكثر من نصف أرباح الشركات المدرجة لعام 2022، حيث تصدّر بنك «الإمارات دبي الوطني» القائمة بأرباح 13 مليار درهم، تلته «ديوا» بـ 7.96 مليارات. وبلغت أرباح «إعمار العقارية» 6.83 مليارات درهم، وبذلك يكون مجموع أرباح 3 شركات 27.8 مليار درهم، أي ما يصل إلى 52 % من إجمالي الأرباح المحققة خلال العام الماضي.

واستناداً إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، فقد بلغ صافي أرباح 46 شركة مدرجة في سوق دبي، 53.5 مليار درهم خلال 2022، بنمو 38 % تقريباً، مقارنة مع 38.6 ملياراً في 2021، بزيادة قيمتها 14.85 ملياراً.

وقفزت أرباح 6 بنوك مدرجة في السوق إلى 24.33 مليار درهم في 2022، بزيادة 7.98 مليارات درهم، وبنسبة تتجاوز 48.8 %، مقابل 16.35 ملياراً في 2021.

الإمارات دبي الوطني

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق قفزة في أرباحه خلال عام 2022 بنسبة 40 %، لتصل إلى 13 مليار درهم، مقترحاً زيادة بنسبة 20 % في توزيعات الأرباح النقدية، لتصل إلى 60 فلساً للسهم.

ديوا

قفزت أرباح «ديوا» بنسبة 21.5 %، إلى 7.96 مليارات درهم العام الماضي، مقارنة بـ 6.55 مليارات درهم في عام 2021.

وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، خلال العام الماضي، إيرادات ربع سنوية مُجَمَّعة (عن الهيئة والشركات التابعة لها)، بلغت 6.7 مليارات درهم، وصافي أرباح بقيمة 1.5 مليار درهم، أما بالنسبة لعام 2022 بكامله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المجمَّعة 27.4 مليار درهم، وارتفعت الأرباح الصافية المستقلة للهيئة إلى 11.1 مليار درهم، منها 4.4 مليارات درهم إيرادات من مصادر أخرى، أهمها 2.3 مليار درهم أرباح تم استلامها من شركة إمباور، و1.67 مليار من بيع أسهم إمباور.

إعمار العقارية

حققت شركة إعمار العقارية أرباحاً قياسية بقيمة 6.83 مليارات درهم خلال عام 2022، مقارنة بـ 3.80 مليارات درهم في 2021، بنمو 79.73 %.

وأعلنت إعمار العقارية، عن تحقيق نموّ متواصل في مبيعاتها العقارية حيث سجّلت المبيعات العقارية خلال عام 2022، مبلغ 35.1 مليار درهم.

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