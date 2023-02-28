15.3 مليار درهم مكاسب سوق دبي منذ مطلع فبراير

المصدر: دبي- محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ مطلع فبراير الجاري، حيث ربح رأسماله السوقي 15.33 مليار درهم، وسط توالي إعلانات الشركات المدرجة عن توزيعات سخية لعام 2022. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 577.9 مليار درهم في نهاية يناير، إلى 593.23 مليار درهم بنهاية جلسة الأمس.

مكاسب

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها منذ مطلع الشهر الجاري وربح رأسمالها السوقي 8 مليارات درهم، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.11 تريليونات درهم في نهاية يناير إلى 3.12 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.52 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و593.23 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي.

سيولة

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات أمس نحو 1.96 مليار درهم، موزعة بواقع 1.57 مليار درهم في سوق أبوظبي و381.7 مليون درهم بسوق دبي، بعد تداول 310.5 ملايين سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 21.3 ألف صفقة.

سوق دبي

وأغلق سوق دبي عند مستوى 3417.96 نقطة في ختام تداولات الاثنين، وقفز سهم «الأغذية المتحدة» بالحد الأقصى إلى 14.98% مغلقاً عند 11.900 درهماً، وزاد «اكتتاب القابضة» 4.85% بإغلاق 0.108 درهم، وصعد «تكافل الإمارات» 4.72% مغلقاً عند 0.665 درهم، وإعمار العقارية 1.3%، والإمارات دبي الوطني 0.37%، وديوا 0.42%. وحاز سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 167.25 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة جاوزت 52.55 مليون درهم، يليه «العربية للطيران» جاذباً 28.72 مليونا.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9833.3 نقطة، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بسوق أبوظبي بسيولة 563.4 مليون درهم، تلاه «شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات» جاذباً 245.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 87.9 مليونا. وارتفعت أسهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.18% و«الدار العقارية» 0.87% و«ألفا ظبي القابضة» 0.18% .

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