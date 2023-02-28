«الأوراق المالية» تطالب المستثمرين بالتمهل قبل الاستثمار

المصدر: (دبي - البيان)

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نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع بعض إرشادات التوعية الجديدة للمستثمرين، تحت شعار: «تمهل في قرارك.. وتحقق قبل تحويل أموالك»، في إطار الحملة الوطنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق، الهادفة للحد من الأنشطة المالية والممارسات الاحتيالية.

وتعمل الحملة على تحذير أفراد الجمهور بشكل عام من التعامل مع أي نشاط مالي غير مرخص وتنبيههم على أساليب الاحتيال والنصب التي تتبعها الشركات المروّجة. وقالت الهيئة في منشورها إن المستثمر: «من حقه كمستثمر الحصول على الوقت الكافي للتفكير والتخطيط المالي بينه وبين نفسه، لتقييم الاستثمار وتقييم مدى ملاءمته لظروفه المالية والتزاماته وأهدافه الاستثمارية، ومن ثم يمكنه اتخاذ قراره الاستثماري».

وتابعت متوجهة إلى المستثمر: «لا توافق على الفور، بل امنح نفسك المزيد من الوقت: يوماً أو أسبوعاً أو شهراً. اعط نفسك الوقت الكافي للتفكير واتخاذ القرار، وسلّح نفسك بالاطلاع وطلب المعلومات».

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