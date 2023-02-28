«عمومية الشارقة الإسلامي» تعتمد توزيع أرباح 15 % عن 2022

المصدر: الشارقة - وام

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اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة قرار توزيع أرباح بنسبة 15 % موزعة على 10 % أرباحاً نقدية و5 % أسهم منحة من رأسمال الشركة على المساهمين، وذلك وفق المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، فيما وافقت على بنود جدول الأعمال، واعتمدت مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف.

ترأس الاجتماع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.

وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم واعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى جانب تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية.

وقال معالي عبدالرحمن العويس: نجح المصرف في تحقيق أرباح قياسيّة في 2022 تعد الأعلى تاريخياً منذ تأسيسه حيث حقق أرباحاً صافية بلغت 650.9 مليون درهم، بارتفاع قدره 26.7 % عن عام 2021. ورفع جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه وتقديره للمصرف ولدوره الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته المستمرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، كما رفع شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على توجيهاته ومتابعته لجهود المصرف.

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