بوتيم تطلق الخدمة الأولى من نوعها لتحويل الأموال عن طريق الدردشة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أسترا تيك، شركة التطوير والاستثمار التكنولوجي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن توقيع اتفاقية تعاون بين منصة بوتيم، التابعة لأسترا، وشركة موني غرام، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، في برج خليفة، أطول مبنى في العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن لعملاء بوتيم، التي تضم أكثر من 100 ألف مستخدم، إرسال الأموال بشكل فوري إلى أكثر من 155 دولة ومنطقة في العالم عن طريق خدمة الدردشة. ونجحت الميزة الجديدة منذ إطلاقها باستقطاب اهتمام آلاف المستخدمين.

وشارك برج خليفة في الاحتفال بالنجاح الكبير والتوسع الذي حققته بوتيم ووصولها لأكثر من 100 ألف مستخدم في 155 دولة، من خلال التعريف بحملة BOTIMONBURJ# ضمن عروضه الضوئية المبهرة. وتعتزم أسترا الاستفادة من النجاح اللافت للخاصية الجديدة لتحويل الأموال حول العالم ودعم مساعيها في تحويل تطبيق بوتيم إلى تطبيق شامل (ألترا آب).

وتسمح الخدمة الجديدة للمستخدمين بتحويل الأموال بشكل فوري إلى حساباتهم المصرفية أو المحافظ الإلكترونية عبر شبكة واسعة تضم 400 ألف نقطة لاستلام الأموال في دول عديدة، مثل الهند وباكستان والمغرب وأوغندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتتعاون بوتيم في خدمات التكنولوجيا المالية التي تقدمها مع شركة PayBy للمشاريع التكنولوجية، المرخصة والخاضعة للإشراف والتنظيم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أسترا تيك، المالكة لشركة بوتيم: يسرنا إطلاق خدمة تحويل الأموال عن طريق الدردشة الجديدة. وكلنا ثقة بأنّها ستغير أسلوب حياة المستخدمين وتزودهم بطريقة سريعة وآمنة ومريحة لتحويل الأموال حول العالم. وتمثل شراكتنا مع موني غرام خطوة في الاتجاه الصحيح لتقديم تجارب عملية للمستخدمين تساهم في تحسين حياتهم.

واستحوذت أسترا تيك، على بوتيم في وقت سابق من العام الجاري، لتنجح سريعاً في تعزيز إمكانات تطبيقات نقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت لتكون الركيزة الأساسية لتطبيق ألترا، المقرر إطلاقه في النصف الأول من عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز