أدنوك للتوزيع تعزز برنامج ولاء العملاء بإطلاق حملة «رحلة المكافآت»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أدنوك للتوزيع عن إطلاق حملة إعلامية جديدة للتعريف بتحديث برنامج «مكافآت أدنوك»، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز رحلات عملائها.

انطلقت اليوم الحملة الإعلامية لشركة أدنوك للتوزيع لتسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الشركة في سبيل تسهيل رحلات عملائها وكل لحظة يقضونها على الطريق، ابتداءً من توفير وقود المركبات ومستلزمات الراحة إلى المشروبات المنعشة والوجبات. وتعمل أدنوك للتوزيع دائماً على تعزيز حياة عملائها وتجربة تسوقهم من خلال خدماتها السلسة والمبتكرة والمعززة رقمياً، إلى جانب توفيرها مجموعة واسعة من المنتجات.

وبالإضافة إلى توفير تجارب تسوق استثنائية للعملاء، تعمل أدنوك للتوزيع أيضاً على تعزيز طموحها في أن تظل المزود الرائد عالمياً في قطاع توزيع الوقود بالتجزئة وتوفير حلول التنقل المستدام، وفي هذا السياق، يأتي الإعلان عن هذه الحملة التي تتضمن تعزيز برنامج مكافآت أدنوك. وبدءًا من التزويد بالوقود إلى القهوة ’فلات وايت’ والكرواسون وخدمات غسيل السيارات وتغيير الزيت إلى طلب أسطوانات الغاز، سيحصل عملاء برنامج الولاء «مكافآت أدنوك» على المزيد من النقاط في كل زيارة يقومون بها إلى محطات خدمة أدنوك.

واعتباراً من اليوم، سيحصل عملاء أدنوك للتوزيع على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف نقاط المكافآت مقابل كل عملية شراء يقومون بها ليستبدلونها مقابل منتجاتهم المفضلة في متاجر واحة أدنوك.

ويتيح البرنامج إمكانية استبدال نقاط مكافآت أدنوك مقابل المشتريات في جميع محطات خدمة أدنوك، بما في ذلك مشتريات الوقود وواحة أدنوك وخدمات غسيل السيارات واسطوانات الغاز ومراكز الفحص الفني للمركبات.

وباعتباره أول وأكبر برنامج ولاء عملاء لشركة توزيع وقود في الدولة، عمل برنامج مكافآت أدنوك منذ إطلاقه في عام 2019 على تقديم عروض مخصصة تناسب احتياجات العملاء المتطورة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي: إن الولاء يقابل بالولاء، لذا، نطلق هذه الحملة لنعبر عن تقديرنا لثقة عملائنا في جودة المنتجات والخدمات التي نوفرها لهم. ونسعى من خلال مكافأة العملاء على كل زيارة يقومون بها إلى محطات خدمتنا إلى شكرهم والتعبير عن أمتنانا لهم على جعلنا الشركة الأولى على مستوى الدولة في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة.

ويضيف المهندس اللمكي قائلاً: ومنذ أن أطلقنا برنامج «مكافآت أدنوك»، يستمتع الآن أكثر من 1.6 مليون عضو بالعروض الرائعة التي نعمل على تحديثها شهرياً، ويعد برنامج مكافآت أدنوك حالياً ضمن أفضل ثلاثة برامج ولاء عملاء في الدولة، ومن بين أفضل ستة برامج من حيث التفضيل. وهذه في حد ذاتها نتائج مذهلة بالنظر إلى حداثة البرنامج مقارنة ببعض البرامج المشهورة والمعروفة على مستوى الدولة.

وتنطلق حملة «رحلة المكافآت» بمشاركة مشاهير ومؤثرين حيث سيقدمون محتوى حصرياً خلال الحملة، من بينهم إبراهيم الأميري، موسيقي وملحن إماراتي مرموق، اشتهر بإعداد الموسيقى التصويرية للمسلسلات التلفزيونية، والدكتورة عفراء عتيق، شاعرة إماراتية حائزة على العديد من جوائز وعضو مؤسس لمركز «فصول بلا عنوان» وهي مؤسسة حاضنة للكاتبات الإماراتيات اليافعات.

وتقول الدكتورة عفراء عن مشاركتها: ينبع إلهامي من رحلات أدنوك للتوزيع والدور الذي تلعبه في خدمة المجتمع. وأود أن يعكس الشعر كيف أن الخطط في بعض الأحيان تسير كما هو مكتوب لها، وفي أحيان أخرى تتعثر على نحو غير متوقع، ولكن مع أدنوك للتوزيع، فإنك تصل دائماً إلى الوجهة التي تقصدها.

«لقد كان التعاون مع أدنوك للتوزيع في حقيقة الأمر بمثابة تجربة خاصة، ويظهر مدى تقدير الشركة للشعر، لذلك رغبت في أن أظهر ذلك الإحساس بالرفقة. وأنا في غاية الامتنان للثقة والحماسة التي وجدتها من قبل فريق العمل، وهناك بيت شعر كتبته عن صديق العمر، هذا الصديق الدائم هو أدنوك».

ويقول إبراهيم الأميري عن الحملة: «هذه من أجمل الأعمال التي أعددتها مؤخراً واستمتعت بها حقاً، حيث قمت بدمج الحداثة مع إضافة بعض اللمسات الخليجية والعربية التي أتقنها جيداً بواقع خبرتي في الموسيقى الشرقية والغربية لتصل إلى كل شرائح المجتمع».

وتحظى حملة «رحلة المكافآت» أيضاً بدعم العديد من المؤثرين المعروفين أمثال: خالد الأميري الذي يشتهر بمقاطعها الفكاهية عن الحياة العائلية في الإمارات، وجمانة التي تقدم محتوى يتناول عالم الموضة ونمط الحياة، وآمنة القبيسي التي تُعتبر أول سائقة إماراتية تشارك في سباق فورمولا 1، بالإضافة إلى ماكس أوف أرابيا المشهور بنشر محتويات تصور الرحلات البرية.

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