«الفجيرة الوطني» يطلق حملة تتيح لعملائه ربح 100 جرام من الذهب

المصدر: دبي - البيان

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كشف بنك الفجيرة الوطني عن إطلاقه حملة «سبيكة الذهب» للمرة الأولى لعملاء الرهن العقاري، وتتيح هذه الحملة للعملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على قرض أو تمويل سكني من بنك الفجيرة الوطني بقيمة لا تقل عن 5 ملايين درهم، بالفوز بجائزة تبلغ 100 جرام من الذهب.

وتأتي هذه الحملة في إطار التزام بنك الفجيرة الوطني بتوسيع عروض البيع بالتجزئة، وذلك من خلال تزويد العملاء بقروض تتسم بالمرونة وبفائدة تنافسية، ويمكن للعملاء المؤهلين لهذا العرض الاستفادة من مجموعة من المزايا، بما في ذلك أسعار الفائدة التنافسية، والموافقة السريعة، والقدرة على اقتراض مبالغ تصل إلى 20 مليون درهم إماراتي، إلى جانب العديد من خيارات السداد المرنة.

ويحصل الفائزون على الجائزة التي يبلغ قدرها 100 جرام من الذهب وفق خطة تمتد على مدى ثلاث سنوات، تشمل دفعة أولى بمقدار 40 غراماً خلال الأشهر الستة الأولى من صرف القرض أو التمويل، يليها 30 غراماً في بداية العام الثاني من فترة التمويل، و30 غراماً في بداية السنة الثالثة. وتتضمن شروط التأهل للحصول على هذه الجائزة استلام جميع مبالغ القرض أو التمويل السكنية بحلول 31 يوليو من عام 2023.

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