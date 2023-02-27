«سلطة دبي البحرية» تستعد للمشاركة في معرض «دبي العالمي للقوارب 2023»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن استعدادها للمشاركة في الدورة الـ 29 من معرض «دبي العالمي للقوارب 2023»، في الفترة بين 1 و5 مارس المقبل في الواجهة البحرية «دبي هاربر» بدبي، وهو المعرض العالمي الأكبر والأبرز عن الحياة البحرية في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 30,000 زائر، بحضور أكثر من ألف علامة تجارية عالمية.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إلى وجود أكثر من 12 % من اليخوت الفاخرة في العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي جعل دبي تتبوأ المنصة المثالية لاستضافة معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الجديدة، مضيفاً أن السلطة البحرية تبذل جهوداً مضنية للحفاظ على المكانة التي وصلت إليها دبي كواحدة من أهم عشرة مراكز ملاحية في العالم في القطاع البحري، إلى جانب امتلاكها عدداً من الواجهات البحرية المطورة، والعديد من المراسي المتميزة.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد آل مكتوم، على أن السلطة تتطلع إلى الترحيب بمستثمري القطاع البحري ورواد وصناع القوارب من جميع أنحاء العالم، في منصة السلطة بجناح اليخوت الفاخرة بمعرض دبي العالمي للقوارب في دورته الجديدة، لافتاً إلى استعداد سلطة دبي البحرية للإعلان عن ابتكاراتها الجديدة، التي تخدم القطاع البحري والعاملين فيه خلال أيام المعرض، وإلى الشراكات التي من المزمع عقدها على هامش مشاركتها في هذه الدورة، والتي ستسهم في تعزيز خدماتها المقدمة لشريحة واسعة من المتعاملين والهواة في هذا القطاع، على النحو الذي يقدم تجربة متميزة للمقيمين والزائرين من أصحاب القوارب واليخوت، باعتبار دبي وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية.

وقال المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «السلطة على أتم الاستعداد نحو تقديم كافة الخدمات المطلوبة لصالح القوارب واليخوت المشاركة في المعرض، من خلال التنسيق المتكامل بين كافة الجهات المعنية بالملاحة في المياه الإقليمية لإمارة دبي لتلبية متطلبات رواد القطاع وعشاق الحياة البحرية في الإمارة».

واستطرد الشيخ الدكتور سعيد: «مع مواصلة سلطة دبي البحرية بالمساهمة في قطاع اليخوت في المنطقة، نتطلع قدماً لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية استثنائية لليخوت، وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى العالم».

يذكر أن منصة السلطة في الدورة السابقة من المعرض عام 2022، قد لاقت إقبالاً واسعاً من زوار المعرض، حيث بلغ عددهم أكثر من 15 ألف زائر على مدار أيام المعرض، وتحرص المؤسسة ممثلة بالسلطة على المشاركة في الدورات المختلفة من معرض دبي العالمي للقوارب، لما له من أهمية في الالتقاء برواد العمل البحري والهواة والمهتمين بسياحة اليخوت من جميع أنحاء العالم.

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