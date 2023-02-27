مسؤولون: المشاريع الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين تدعم ازدهارها

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد مسؤولون أن الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، والتي عقدت أمس في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة كل من الإمارات والأردن ومصر والبحرين، والذي شهد الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، سيعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في بلدان الشراكة، ويوفر العديد من فرص العمل النوعية، إضافة إلى قيام كيانات صناعية تكاملية تدعم النمو والازدهار.

كانت العاصمة الأردنية عمّان قد شهدت أمس فعاليات الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، والتي تضم كلاً من الإمارات والأردن ومصر والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع، حضرها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

واعتمدت اللجنة توصيات اللجنة التنفيذية وتقريرها، وحزمة من المشروعات الصناعية النوعية في قطاعات متنوعة.

قاعدة صناعية

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «تُجسد دبي للاستثمار، التي تقوم على أُسس راسخة وقوية، والمدعومة بشراكات فعالة، إضافة إلى محفظتها المتنوعة من الأعمال والمشاريع، عامل تمكين ودافعاً لأعمال المجموعة لتصبح مساهماً ومشاركاً أساسياً وفعالاً، يتمتع بجهوزية تامة لتسهيل وتوفير آفاق وفرص جديدة للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، جلوبال فارما، شركة تصنيع وتسويق الأدوية، وشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، أول مصنع في الإمارات لصناعة الزجاج المسطح، في إطار الاستراتيجية الصناعية للمجموعة، كما يُشكل دلالة واضحة وتأكيداً على التزام دبي للاستثمار بتحقيق الشراكات الاستراتيجية، ويعكس أهداف واضحة للآجال القصيرة والطويلة وإرساء نموذج للتعاون على المستويات الإقليمية، وتجدد هذه الاتفاقية أيضاً التأكيد على الدعم البارز الذي توفره دبي للاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، واستكشاف طرق وأساليب جديدة لتحقيق النمو والازدهار».

توريد المواد الصناعية

من جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تتمتع شركتنا بعلاقات متينة مع الشركات في البحرين ومصر والأردن، والتي تتمثل في شتى أشكال التعاون، من تزويد الشركات بالحلول التكنولوجية التي يتم تطويرها في الإمارات إلى توريد المواد الصناعية وتبادل الخبرات، ونسعى من خلال هذا التعاون الذي تؤكد عليه قيادتنا الحكيمة في جميع المناسبات إلى تعزيز أواصر الأخوة وفتح آفاق جديدة للعمل الثنائي المشترك على الصعيد الصناعي والتجاري لما فيه مصلحة شعوب هذه الدول وتحقيق الرخاء لها».

مصانع للسيارات الكهربائية

وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلوري» القابضة لصناعة السيارات: «سعداء بالتعاون مع شركائنا في هذا المشروع الاستثماري الصناعي الكبير والمتمثل في استثمار 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الإمارات والأردن ومصر وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز «كروس أوفر كومباكت» في السنوات الثلاث الأولى، تحت مظلة «الشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة»، والذي يعزز من الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، ويدعم أداء وتنافسية القطاع الصناعي في دول الشراكة، والاستفادة من الخبرات والأيدي العاملة والإمكانيات لدى هذه الدول».

وأضافت أن الشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الأربع ستخلق كياناً صناعياً إقليمياً منافساً، خصوصاً في مجال صناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط ليكون هذا القطاع الحيوي على موعد مع نقلة نوعية بفضل رؤية ودعم القيادة في دول الشراكة، ونسعى لمزيد من الجهد والعمل لتطوير قطاع صناعة السيارات في منطقتنا، بما يدعم الصناعات النوعية، ويعزز من الترويج والتسويق لها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكدت العزعزي أن الشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة شكلت فرصة حقيقية لدعم وتطوير القطاع الصناعي خصوصاً في مجال صناعة السيارات، موضحة أن من شأن هذا التعاون أن يسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى قدرته على تحقيق قفزة نوعية في مجال صناعة السيارات بعد طراز «كروس أوفر كومباكت»، على أن تشهد المراحل اللاحقة تنوعاً في موديلات السيارات المصنعة وبطاقة إنتاجية تلبي احتياجات الأسواق الأربعة، وبحث سبل فتح أسواق جديدة لها إقليمياً وعالمياً.

منتجات طبية

وقال أشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ون هيلث كير: «تفخر شركة بيوفنتشر بأن تكون جزءاً من هذه الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بالتعاون جنباً إلى جنب مع شركائنا في مصر والأردن والبحرين، ويمثل هذا التعاون إنجازاً كبيراً لجميع الأطراف من شأنه أن ينهض بالقطاع الصناعي ويعزز من إمكاناته».

وأضاف: «من خلال توقيعنا لمذكرة التفاهم الاستراتيجية مع شركة عمان للصناعات الدوائية، ستعمل بيوفينتشر على إصدار ترخيص محتمل لمحافظ جديدة من المنتجات، ونقل التكنولوجيا اللازمة للمنتجات الطبية للعناية بالعيون في منطقة الشرق الأوسط».

وستفتح هذه الشراكة الباب أمام المزيد من الفرص الاستثمارية المحتملة، مثل تصنيع منتجات طب العيون في المنطقة، وبالتالي توسيع نطاق المناقشات لتشمل جوانب أخرى مثل نقل التكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير لمنتجات طب العيون، بما يدعم وصول المرضى إلى البدائل الحيوية والتنافسية من حيث التكلفة.

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