67 % من أصحاب العمل في الإمارات يعتزمون تعيين موظفين العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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كشف مؤشر فرص العمل الذي أجراه بيت.كوم، موقع الوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة في بحوث السوق، أن أكثر من ثلثي أصحاب العمل (67%) في دولة الإمارات يخططون لتعيين موظفين جدد في عام 2023. ومن المثير للاهتمام أن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة باللغتين الإنجليزية والعربية (48%)، وإمكان العمل تحت الضغط (43%)، بالإضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق (42%)، عند اختيار المرشّحين.

ويتم إصدار هذا المؤشر مرتين سنوياً، وهو دراسة متعمقة تهدف إلى قياس مدى توافر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة كما يسلّط الضوء على توجهات سوق العمل في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ومجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً.

وتعليقاً على الاستبانة، قالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا مركزاً للشركات الناشئة والمتنامية، حيث تقدم فرصاً مهنية متنوعة لأولئك الذين يتطلعون إلى دخول أسواق جديدة. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز جاذبية المنطقة للباحثين عن وظائف من جميع أنحاء العالم. ويساعد مؤشر فرص العمل نصف السنوي على تمكين أصحاب العمل من التواصل مع أفضل الكفاءات العالمية، عبر تزويدهم إحصاءات وبيانات متعمقة عن سوق العمل، ما يؤدي إلى تعزيز مجال التوظيف وتوفير الفرص لآلاف الباحثين عن عمل في المنطقة».

الوظائف والمؤهلات الأكثر طلباً

تعد وظائف تنفيذي المبيعات (21%) ومدير المبيعات (15%) وتنفيذي التسويق (15%) أكثر الأدوار طلباً في دولة الإمارات، في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المثير للاهتمام أن نحو ثلث المجيبين (31%) يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرات إدارية، بينما قال 34% إنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، في حين يبحث 26٪ عن مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة.

وتعد شهادات إدارة الأعمال (22% ) وعلم الحاسوب (19%) وتكنولوجيا المعلومات (18%) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.

القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات

برزت قطاعات العقارات/ البناء/ التطوير العقاري (29%)، وتكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (27%)، والخدمات المصرفية/ المالية (26%)، أكثر القطاعات جذباً واحتفاظاً بالكفاءات في الإمارات. من ناحية أخرى، يعد قطاع الخدمات المصرفية/ المالية الأكثر جذباً للكفاءات المحلية (32%).

اتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا

في ما يتعلق باتجاهات التوظيف حسب القطاعات، تصدر قطاع التجارة/ التجزئة (87%) قائمة القطاعات الأعلى احتمالاً للتوظيف في العام المقبل، يليه استشارات الأعمال/ إدارة الأعمال/ الاستشارات الإدارية (85%)، والنفط والغاز والبتروكيماويات (76%).

وتبدو أجواء التوظيف إيجابية بالنسبة للباحثين عن عمل على المدى القصير أيضاً، مع تصدر قطاعات استشارات الأعمال/ إدارة الأعمال/ الاستشارات الإدارية (79%) والموارد البشرية (68%) والنفط والغاز والبتروكيماويات (63%)، قائمة القطاعات الأعلى احتمالاً للتوظيف.

من جهته، قال ظافر شاه، مدير البحوث في يوجوف: «يوفر مؤشر فرص العمل بيانات متعمقة عن الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لتحليل اتجاهات التوظيف في المنطقة، إذ تفضل الشركات توظيف الكفاءات المحلية والاستثمار في فرص التطوير طويلة المدى للقوى العاملة على المستوى الإقليمي. وقد أدى ذلك إلى التركيز بشكل أكبر على الكفاءة في اللغتين العربية والإنجليزية، باحتسابها أهم مهارة بالنسبة لأصحاب العمل في القطاع الخاص، إذ تعزز فرص المرشّحين للحصول على الوظيفة المثالية. وتوفر مؤشرات واتجاهات السوق الحالية في المنطقة، فرصة استثنائية لأصحاب العمل وخبراء الموارد البشرية لمواءمة جهود التوظيف بشكل أفضل مع مؤهلات الباحثين عن عمل».

وتم جمع بيانات مؤشر فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا عبر الإنترنت في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر 2022 وحتى 18 يناير 2023، وبمشاركة 1,014 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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