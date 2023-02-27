40 شركة في دبي تبحث آليات عمل منظومة منتجات «الحلال في البرازيل»

المصدر: دبي - البيان

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استضافت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، بالتعاون مع «الوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات - أبيكس البرازيل»، ورشة عمل تحت عنوان «كيف تعزز المنتجات الحلال علامتك التجارية دولياً». وأقيمت الورشة أخيراً في فندق كونراد، دبي، وسلطت الضوء على أهمية حصول الشركات البرازيلية على شهادات استيفاء معايير الحلال لدخول الأسواق العربية. وتم تنظيم هذه الفعالية على هامش معرض الخليج للأغذية «جلفود 2023»، المعرض الأكبر عالمياً للأغذية والمشروبات، والذي أقيم خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

واستقطبت ورشة العمل أكثر من 40 شركة برازيلية، وتولى تقديمها خبراء دوليون متخصصون في إصدار شهادات الحلال. وتمثلت الغاية الرئيسية للورشة في إبراز القيمة المضافة التي تحققها شهادات الحلال للشركات البرازيلية، حيث إنها تمكنها من دخول أسواق الدول الإسلامية. كما سلطت الورشة الضوء على أهمية سوق المنتجات الحلال على صعيد قطاع الأعمال دولياً من خلال عدة محاضرات، متيحةً منصة مثالية للشركات للتعرف عن كثب على أسواق المنتجات الحلال ومتطلباتها على صعيد الحصول على شهادات الحلال.

وتشهد الأسواق الدولية للمنتجات الحلال توسعاً في ظل تنامي اقتصادات الدول الإسلامية وتزايد تعداد سكانها. كما تعتبر المنتجات الحلال منتجات موثوقة، مما يتيح فرصاً واعدة ضمن أسواقها. وشَمَل نطاق ورشة العمل أيضاً إضاءة على دور شهادات الحلال في تأكيد صلاحية المنتجات للاستهلاك، والقيمة المضافة التي توفرها هذه الشهادات للشركات ضمن قطاعات متعددة.

ومن خلال ورشة العمل، قدمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عرضاً تفصيلياً لآليات عمل منظومة الحلال، والعناصر التي تسهم في نمو هذا القطاع، ومن ضمنها تنامي تعداد المسلمين حول العالم، بما في ذلك منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما تشمل هذه العوامل نمو اقتصادات الدول ذات الغالبية المسلمة والتي تشهد توسعاً بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.

وأكد تامر منصور، الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أهمية توسيع نطاق منتجات الحلال في البرازيل بحيث لا تقتصر على لحوم الأبقار والدواجن، مشيراً إلى أن البرازيل تتصدر قائمة أكبر منتجي ومصدري هذه اللحوم عالمياً. كما تحدثت خلال الفعالية باولا سواريز، مدير قسم الأعمال الزراعية لدى «أبيكس برازيل»، في حين قدم الكلمة الختامية رافاييل سوليميو، رئيس المكتب الدولي للغرفة في دبي.

وقال أشرف الطنبولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال: «يمتلك قطاع المنتجات الحلال آفاقاً كبيرة، مما يعزز أهمية المنصات التي تجمع المنتجين والتجار لاستكشاف الفرص المتاحة ضمن هذا القطاع، وبناء شراكات نوعية وإطلاق استراتيجيات تسهم في تسريع وتيرة النمو في هذا المجال».

وتضمنت قائمة المشاركين في ورشة العمل أحمد الصيفي، مؤسسة «كديال حلال»، وديب تراس، من «فامبراس حلال»، إلى جانب ممثلي لجنة المنتجات الحلال لدى الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وقال الصيفي: «يكتسب مشروع «الحلال في البرازيل» أهمية كبيرة، حيث يركز على مساعدة الشركات البرازيلية في دخول أسواق المنتجات الحلال التي يتوقع أن تواصل توسعها ونموها. ويتيح لنا هذا المشروع المضي قُدماً في رسالتنا المؤسسية في دعم نطاق أوسع من المنتجات البرازيلية لدخول أسواق المنتجات الحلال، ومساعدة الشركات في الحصول على شهادات استيفاء معايير الحلال.

بدوره، قال تراس: تتزايد أهمية المنتجات الحلال ضمن قطاعي الصناعة ومبيعات التجزئة، وتسهم هذه المنتجات في توسع سلاسل الإنتاج ونموها. كما يشمل المسار التصاعدي لمنتجات الحلال الدول التي لا يزال هذا القطاع حديث العهد ضمنها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال آلان أولفييرا، مؤسس شركة «بانتانال للتجارة»: «أتاحت ورشة العمل للحضور فهم أهمية سوق منتجات الحلال من منظور أوسع. وتشمل المنتجات البرازيلية مستحضرات التجميل، والقهوة والفواكه وغيرها. وشكلت ورشة العمل منصة لمعرفة المزيد حول نظام الحلال، ونسعى لإدماج عناصر هذا النظام في عملياتنا».

وتأسست لجنة المنتجات الحلال خلال الشهر الحالي كجزء من مشروع «الحلال في البرازيل»، وذلك بهدف رفع عدد الشركات البرازيلية الحاصلة على شهادات استيفاء معايير الحلال، وبالتالي زيادة الحصة السوقية للبرازيل ضمن هذا القطاع. كما تستهدف اللجنة ترسيخ مكانة البرازيل كأحد أكبر منتجي المنتجات الحلال، وتعزيز الوعي والمعرفة حول سوق الحلال عالمياً. وتشمل مسؤوليات اللجنة إدارة العلاقات مع وكلاء شهادات الاعتماد دولياً، وتزويد الغرفة بالبيانات التقنية حول إجراءات اعتماد استيفاء معايير الحلال، والتباحث وتبادل المعلومات حول اتجاهات وتحديات وفرص أسواق المنتجات الحلال، إلى جانب ضمان دقة البيانات، والتدريب وتوزيع المحتوى التقني.

وقامت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» و«وكالة أبيكس البرازيل» بإطلاق مشروع «الحلال في البرازيل» بهدف تعزيز صادرات منتجات الحلال البرازيلية إلى الدول العربية. وتعمل وكالة «أبيكس البرازيل» على الترويج للخدمات والمنتجات البرازيلية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ضمن القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد البرازيلي. وتتولى الوكالة تنفيذ مجموعة من أنشطة ومبادرات الترويج التجاري، من ضمنها البعثات التجارية ولقاءات الطاولة المستديرة لتعزيز الأعمال. كما تدعم الوكالة الشركات البرازيلية في المشاركة بالمعارض الدولية الكبرى، وتعمل على تنسيق زيارات المشترين الأجانب وصناع الرأي للتعرف عن كثب على هيكلية الإنتاج في البرازيل.

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