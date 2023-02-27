مايكروسوفت شريك الاستدامة في قمة «IDC» لمديري تكنولوجيا المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مايكروسوفت في قمة «IDC» الشرق الأوسط لمديري تكنولوجيا المعلومات شريكاً رسمياً لشؤون الاستدامة والاستراتيجية في أتلانتس النخلة بدبي، فجمعت القمة أبرز المديرين التنفيذيين في المنطقة لاستكشاف الوضع الحالي للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات الموجهة لمصلحة المواطنين والعملاء والموظفين.

وبهذا الصدد، قال جيوتي لالشانداني، نائب رئيس مجموعة IDC المدير الإداري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة مايكروسوفت شريكاً استراتيجياً لنا في نسخة هذا العام من الحدث، وشريكاً أيضاً لجناح الاستدامة. وأود التنويه أنه مع استمرار تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، يتزايد أيضاً التركيز في جميع أنحاء المنطقة على البنية التحتية ومنصات الابتكار والمهارات ونماذج العمل المطلوبة لدعم التوسع في الأعمال الرقمية كما تكتسب مسألة الاستدامة في الوقت نفسه أهمية كبيرة، إذ بدأ نحو ثلث الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم استطلاع IDC في الشرق الأوسط اكتشاف البيانات، وذلك بهدف تحديد الأنظمة الداخلية التي تضم البيانات الأساسية المطلوبة من أجل دفع مبادرات الاستدامة».

ومع اقتراب حلول مؤتمر المناخ العالمي «COP 28» الذي تستضيفه دبي في غضون عدة أشهر فقط، عكست مايكروسوفت رسالة قوية عن قضية الاستدامة في نسخة هذا العام من الحدث، إذ استعرضت الشركة ابتكاراتها المتنوعة ومن ذلك سيناريوهات تقنية الميتافيرس المتطورة والقائمة على سحابة مايكروسوفت أزور، بالإضافة إلى سماعات الرأس ''HoloLens 2''، و«جهاز الكمبيوتر السحابي ويندوز 365» المتصل بمراكز بيانات مايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه علق نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات والذي تسلم جائزة تقديرية بالنيابة عن الشركة قائلاً: «لقد تشرفنا بمشاركتنا شريكاً رسمياً لشؤون الاستدامة والاستراتيجية في قمة IDC الشرق الأوسط لهذا العام. وبما أن العالم يشهد متغيرات متسارعة، يتوجب على قادة الأعمال أن يجدوا باستمرار طرائق لمواكبة الابتكار. ونحن في مايكروسوفت نؤمن بأن الأشهر والسنوات القادمة ستركز على الطرائق المبتكرة التي تعالج فيها المؤسسات قضايا العمل الهجين الذي يتسم بالاستدامة، وكيفية تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وقد تم تصميم «جهاز الكمبيوتر السحابي ويندوز 365» ليتناسب مع بيئة العمل الجديدة فهو يجمع بين الإمكانات السحابية الهائلة والمزايا الأمنية، وذلك ضمن كمبيوتر مبسط يتيح للمستخدمين من بُعد امتلاك تجربة ويندوز الكاملة، ومن ذلك التطبيقات والمحتوى والإعدادات المخصصة من سحابة مايكروسوفت، كما استعرضت مايكروسوفت للزوار في قمة «IDC» الشرق الأوسط كيف يوفر «جهاز الكمبيوتر السحابي ويندوز 365» لجميع مستخدميه أعلى مستويات الاتصال والإنتاج.

وعلى هامش مشاركة مايكروسوفت في جناح الاستدامة في القمة، دخلت مايكروسوفت في شراكة مع «PTC» لعرض القدرات المبتكرة للميتافيرس باستخدام تقنيات الواقع المختلط وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات تقنية الميتافيرس في تعزيز طرائق التعاون بين البشر والآلات بما يضمن في نهاية المطاف تحسين الاستدامة والكفاءة. وعلاوة على ذلك، قدمت شركة «PTC» عروضها الحية على كل من جهاز مايكروسوفت ''HoloLens 2'' وكذلك سحابة «مايكروسوفت أزور»، إذ كشفت كيف يمكن للمؤسسات تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاج والابتكار في مكان العمل للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة كما استعرضت مايكروسوفت للحاضرين في الحدث كيفية حماية أعمالهم في المستقبل وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم عن طريق استخدام سحابة مايكروسوفت المخصصة لشؤون الاستدامة.

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