«جلف كرافت» تكشف عن يخوتها الحديثة خلال معرض دبي العالمي للقوارب 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، عن أنها ستكشف عن يختها السوبر المرتقب «ماجستي 111» للمرة الأولى في معرض دبي العالمي للقوارب 2023؛ الذي تستضيفه «دبي هاربر» في الفترة ما بين 1 إلى 5 مارس المقبل، إلى جانب يخت فاخر جديد أمام جمهور الحدث العالمي.

وقد ترافق صعود علامة «جلف كرافت» التجارية العالمية مع نمو معرض دبي العالمي للقوارب ليصبح محطة رئيسية في الأجندة العالمية لفعاليات القوارب، واقترن ذلك ببروز دبي كوجهة رائدة لأصحاب اليخوت الفاخرة، حيث تقوم الشركة بتسليط الضوء على أسطول من القوارب واليخوت بأطوال تتراوح بين 32 و120 قدماً.

وتشارك «جلف كرافت» سنوياً في المعرض منذ انطلاقه، ويعكس ذلك مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع بناء السفن وصناعة اليخوت الفاخرة واليخوت السوبر والقوارب الترفيهية والقوارب متعددة الاستخدامات.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»، إن هذا الحدث يحتفي بقطاع اليخوت الإماراتي المزدهر ويجسد الإرث البحري العريق للدولة، لافتاً إلى أن يخت ماجستي 111 جاء تصميمه مرتكزاً على الجوانب الجمالية المستوحاة من الطبيعة مع مراعاة اعتبارات الاستدامة، حيث يستخدم أنظمة مبتكرة لتوفير استهلاك الطاقة.

وتشمل أبرز الجوانب الأخرى لمشاركة «جلف كرافت» في معرض هذا العام، الكشف العالمي عن سوبر يخت جديد بالكامل، وهو «ماجستي 120»، مصنوع من مواد مركبة متطورة مثل الألياف الزجاجية المركبة وألياف الكربون، فضلاً عن عرض اليخوت «ماجستي 100»، و«ماجستي 72»، و«ماجستي 62».

صمم «ماجستي 111» داخلياً وخارجياً بالشراكة بين «جلف كرافت» واستوديو «فاثوم». ويجمع اليخت بين الخطوط الخارجية الجريئة واللمسات الداخلية الراقية لاستوديو التصميم الهولندي مع خبرة «جلف كرافت» الواسعة في صنع اليخوت لتطوير جيل جديد من يخوت «ماجستي» المفعمة بالحيوية. ويستلهم بعض تفاصيله التصميمية من يختي «ماجستي 120» و«ماجستي 140» مع الحفاظ على بصمته الشخصية الفريدة.

يتكون يخت «ماجستي 111» من ست غرف ـ خمسة منها للضيوف في المستوى السفلي، والسادسة أمامية لكبار الشخصيات بمساحة رحبة قدرها 15 متراً مربعاً، حيث تقدم أسلوباً جديداً للتخطيط المكاني، وتصميماً راقياً في اليخت؛ حيث يحقق اندماجاً وتناغماً بين المساحات الداخلية والخارجية من خلال واجهات زجاجية كبيرة ومرتفعة، وهي أكبر بنحو 40 % تقريباً من أي يخت آخر بطول أقل من 100 قدم. ويضمن ذلك الحصول على إضاءة وتهوية جيدة في المساحات الداخلية، مع إطلالات خالية من أي عوائق بصرية لجميع المساحات المنفصلة في طوابقه كافة. واليخت مزود بمنصة كبيرة مفتوحة يمكن تجهيزها بأثاث متحرك قابل للفك والتركيب، وردهة سماوية توفر إطلالة بانورامية بزاوية 270 درجة، وبركة سباحة في المقدمة، ومساحات تخزين داخلية وخارجية للألعاب المائية، بالإضافة إلى زورق بطول 4 أمتار، ودراجة مائية «جيت سكي» في منصة السباحة؛ واستندت الشركة في هذه التفاصيل كلها إلى أحدث أبحاث السوق لتفتح الآفاق لتوجهات جديدة في الأسواق العالمية.

يستخدم يخت «ماجستي 111» أنظمة مبتكرة لتوفير استهلاك الطاقة. واستندت «جلف كرافت» إلى أحدث الأدوات وتحليل المحاكاة لديناميكة الموائع الحسابية من أجل تصميم الهيكل بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى درجات الأداء. ليتمكن اليخت من تحقيق أعلى سرعة ممكنة بالقوة المتاحة مع استهلاك أقل كمية ممكنة من الوقود عند سرعات التنزه. ويمكن تزويد اليخت بنظام اختياري لاستعادة الحرارة من المبردات والمولدات واستخدامها في التحكم بدرجات التكييف وتوفير مياه ساخنة دون استهلاك الكهرباء.

تشمل أبرز الجوانب الأخرى لمشاركة «جلف كرافت» في معرض هذا العام الكشف العالمي عن سوبر يخت جديد بالكامل، بالإضافة إلى عرض طرازاتها الرائعة الأخرى من اليخوت الترفيهية.

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