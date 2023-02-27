«نخيل لإدارة المجتمعات» تفوز بذهبية جوائز التميز في الأعمال الدولية 2023

المصدر: دبي- البيان

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حصلت «نخيل لإدارة المجتمعات»، ذراع شركة «نخيل»، على الجائزة الذهبية ضمن جوائز التميز في الأعمال الدولية لعام 2023.

وفازت «نخيل لإدارة المجتمعات» بالجائزة الذهبية لأفضل تغيير في الأعمال و/أو تحول في فئة الأعمال والابتكار وذلك تقديراً لجهودها في قيادة استراتيجيات فائقة التميز لتحول الأعمال من خلال الاستثمار في كوادرها البشرية وثقافتها وقيمها. وأدت استراتيجيات «نخيل لإدارة المجتمعات» التي تركز على سعادة المجتمع والاهتمام بالعملاء، واعتماد أحدث التقنيات عبر مشاريعها السكنية وفي مجالات الضيافة والترفيه والتجزئة، إلى تعزيز ثقة العملاء وتقديم خدمات ترقى لأعلى المستويات العالمية من خلال تعزيز المرافق وتجديد الشعور بالانتماء بين أعضاء مجتمعاتها.

وأدى التزام الشركة بالابتكار والتكنولوجيا واعتماد أفضل الممارسات العالمية إلى إحداث تحولات كمية وكيفية في عملياتها وأنظمتها اليومية بما ضمن توفير كفاءات عالية للوفاء بالتزامها بتوفير السعادة والازدهار لجميع الأطراف المعنية. وفي 2022، نجحت الشركة في أن تصبح أول شركة لإدارة المجتمعات بالإمارات تحصل على «تصنيف ويل للصحة والسلامة» عن جميع مشاريعها، وكانت أول شركة في دبي تشغل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالطاقة النظيفة وفق المعايير والممارسات المفيدة لمجتمعاتها. وتُقدم جوائز التميز في الأعمال الدولية عبر 25 فئة متميزة، مقسمة إلى 5 مجموعات تحتفي بجانب معين من التميز في الأعمال.

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