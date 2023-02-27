«مركب كابيتال للاستثمار» تؤسس مصنعاً للطائرات المدنية في الدولة بـ 660 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت الشركة الإماراتية «مركب كابيتال للاستثمار»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «سوبر جت انترناشونال SSJ» الإيطالية، لإنشاء مصنع تجميع وتركيب وتصنيع الطائرات في دولة الإمارات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 180 مليون دولار (660 مليون درهم).

ويعتبر المصنع المقرر الانتهاء من تشييده في عام 2025، الأول من نوعه في الوطن العربي، والذي سيتم من خلاله تجميع وتصنيع طائرات الركاب المدنية، ما سيشكل إضافة نوعية إلى قطاع صناعة الطيران في الدولة.

وقال عبد الله القبيسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مركب كابيتال للاستثمار»: نعتز بتوقيع الاتفاقية مع شركة «سوبر جت إنترناشونال الإيطالية»، التي تهدف لإنشاء مصنع للطائرات، يعتبر الأول من نوعه تاريخياً في المنطقة العربية.

وأضاف: «يبلغ حجم الاستثمار في المصنع الجديد 180 مليون دولار أمريكي، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المصنع 10 ـ 15 طائرة سنوياً، وسيجري دراسة رفع القدرة الإنتاجية، بناءً على الطلبات الواردة للشركة».

وتوجه القبيسي بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعمهم اللا محدود للشركات الوطنية، وتشجيعها على التطوير والاستثمار في مختلف القطاعات، وجعل الإمارات مركزاً رائداً إقليمياً وعالمياً في قطاع صناعة الطيران.

وأكد أن شركة «مركب كابيتال للاستثمار»، ستعمل على تأهيل وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في صناعة الطيران المدني، وذلك ضمن استراتيجيتها للاستفادة من الخبرات المواطنة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي والمهم.

وذكر القبيسي أن الإمارات نجحت في تصنيع أجزاء من مكونات الطائرات، إلا أنها تدخل حقبة جديدة في مرحلة تجميع وتركيب وصناعة الطائرات، ما يجعلها تتصدر الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصبح منافساً في صناعة الطائرات على الصعيد الدولي خلال الفترة المقبلة.

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