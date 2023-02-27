14 شركة مدرجة بدبي تضاعف توزيعاتها إلى 22 ملياراً

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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ضاعفت 14 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، توزيعاتها النقدية عن عام 2022 لتلامس 22 مليار درهم، مقابل 8 مليارات درهم توزيعات عن 2021، أي بزيادة 173.75%، بالتزامن مع إعلان 3 شركات مدرجة في العام الماضي عن توزيعات سخية، وهي «ديوا» و«إمباور» و«تيكوم».

وبلغت قيمة التوزيعات لـ4 بنوك وطنية مدرجة 8.5 مليارات درهم، مقارنة بتوزيعات قيمتها 5.9 مليارات درهم، عن عام 2021، أي بزيادة نسبتها 43.4%، لهذه البنوك، وسط أرباح قوية سجلها قطاع المصارف. وشملت البنوك الوطنية 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، ودبي التجاري وبنك المشرق.

وبلغت توزيعات هيئة كهرباء ومياه دبي النقدية 9.9 مليارات درهم، ووزع بنك الإمارات دبي الوطني 3.79 مليارات و«دبي الإسلامي» 2.17 مليار، ووزع بنك المشرق 1.8 مليار، والاتصالات المتكاملة – دو 1.08 مليار، وبنك دبي التجاري 730 مليوناً، و«العربية للطيران» 700 مليون، و«إمباور» 450 مليوناً، و«تيكوم» 400 مليون، وتبريد 384.11 مليوناً، و«جي إف إتش» 217.9 مليوناً، و«سوق دبي المالي» 134.7 مليوناً، و«أمانات القابضة» 100مليون، و«دبي للتأمين» 50 مليون درهم.

إلى ذلك توقع خبراء ومحللون ماليون أن تحقق الشركات المدرجة أرباحاً سنوية قياسية في العام الجاري 2023، مدعومة بعوامل عدة، وفي مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وإعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية لعام 2022، لتواصل بذلك الصدارة من ناحية الربحية المرتفعة مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وقال الخبراء الذين استطلعت «البيان» آراءهم: إن أسهم البنوك والعقار والطاقة ستواصل مكاسبها في عام 2023، مدعومة بالأرباح القياسية التي حققتها في العام الماضي، فضلاً عن الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الصفقات الخارجية، التي نمت بقطاعي العقار والبنوك

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