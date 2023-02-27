شراكة صناعية في 9 مشاريع بملياري دولار

المصدر: عمّان - البيان

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وقعت كلٌ من الإمارات والأردن ومصر والبحرين في عمّان، أمس، 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية، خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم البلدان الأربع، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي ونظرائه في الدول الثلاث.

وتسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق نحو 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وشهد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مراسم توقيع الاتفاقيات، بعد أن التقى وزراء دول الشراكة، حيث أكد أهمية هذه الشراكة في توطيد العلاقات الثنائية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الصناعي في الدول المشاركة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «لقد بدأنا بتحقيق نجاحات ملموسة في هذه الشراكة، ونحن أمام نموذج بارز للشراكات الصناعية بين شركات القطاع الخاص في هذه الدول، بما يثبت قدرتنا جميعاً على التخطيط والتكامل، والانطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة. ونحن لا نزال في بداية هذه الشراكة المثمرة، ومن المؤكد أننا سنكون أمام مشاريع جديدة ستتم بلورتها خلال الفترة المقبلة».

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12 اتفاقية بين الإمارات والأردن ومصر والبحرين بـ2 مليار دولار

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