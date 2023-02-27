10 شركات ناشئة إماراتية تطمح لدخول السوق الأمريكية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكدت ميجان جريجونيس القنصل العام الأمريكي في دبي حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الإمارات في مجال دعم وتسريع الشركات الناشئة في كلا الدولتين، مشيرة إلى نجاح الإمارات في تأسيس بيئة فريدة وقوية لإطلاق المشروعات الناشئة على مستوى المنطقة وأن الدولة لديها اليوم الكثير لتقدمه لأصحاب المشروعات والابتكار من جميع أنحاء العالم في هذا المجال.

وذكرت جريجونيس التي شاركت أخيراً في معرض «ستيب» للشركات الناشئة بدبي لـ«البيان» وجود العديد من فرص التعاون والعمل من قرب بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال دعم قطاع الشركات الناشئة وشراكات الابتكار، مشيرة إلى وجود العديد من الشركات الإماراتية الراغبة في التوسع في السوق الأمريكي الذي يضم أكبر عدد من الشركات المليارية «يونيكورن» على مستوى العالم.

10 شركات

وأوضحت أن الكثير من الشركات الناشئة في الإمارات أبدت رغبتها في الانضمام إلى مبادرة SelectUSA Tech التي تنظمها السفارة الأمريكية في الإمارات بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي وتقام في مسرعات دبي للمستقبل في 16 مارس المقبل، إذ ستقوم عشر شركات ناشئة في الإمارات في الدّور النّهائي بعرض مشروعاتها على مجموعة من الحكام الخبراء واختيار الرابح للمشاركة في «قمة SelectUSA للاستثمار» السنوية التي ستقام في الفترة من 1 وحتى 4 مايو في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ سيتاح لهم فرصة التواصل مع أكثر من 1200 مستثمر وجهة عالمية من أكثر من 70 دولة والمنافسة مع عشرات الشركات الناشئة لجمع الأموال والتوسع عالمياً.

وأشادت بالدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به الشركات الناشئة في الإمارات لافتة إلى وجود فرص التعاون مع الولايات المتحدة لفتح المزيد من فرص التوسع العالمي لتلك الشركات والتعاون وتبادل الخبرات مع شركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة أمريكية ترغب في التوسع إقليمياً انطلاقاً من الإمارات، وخصوصاً أن سوق المنطقة يتمتع بالفرص والمرونة. وأضافت: «نقوم بجلب عدد من الشركات الأمريكية الناشئة إلى الإمارات عبر المعارض والبعثات التجارية المختلفة التي تنطلق في الإمارات مثل جلف فود وجيتكس، ونخطط لجلب المزيد من الشركات الناشئة».

فرص التمويل

وعن التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية عالمياً في فرص الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم، أوضحت جريجونيس: بلا شك فإن الحصول على رأس المال للتوسع والنمو من أهم عوامل نجاح الشركات الناشئة، ولكن حتى في الظروف الصعبة والتحديات يبقى هنالك العديد من الفرص إذ تمكنّت العديد من الشركات الناشئة في العالم من الحصول على التمويل والتوسع، بل التحول إلى شركات يونيكورن. وهنالك فرص كبيرة اليوم وطلب للاستثمار في قطاع صناعة وتكنولوجيا الفضاء على سبيل المثال.

وأكّدت جريجونيس أهمية تمكين المرأة رقمياً وإشراكها بشكل أكبر في قطاع التكنولوجيا.

وأضافت: نشيد بالجهود التي تبذلها الإمارات لتمكين المزيد من سيدات الأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من الشركات في الإمارات.

ولهذا الغرض قمنا بتأسيس برنامج StartAD في جامعة نيويورك بأبوظبي بالتعاون مع «تمكين» لتسريع 40 مشروعاً ناشئاً تقودها سيدات من جنسيات مختلفة في الإمارات في الصناعات التكنولوجية وغيرها من النمو وتزويدهم الأدوات والمهارات والأطر اللازمة.

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