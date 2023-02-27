14000 وحدة قيد التنفيذ في 30 مشروعاً عقارياً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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توفر إمارة أبوظبي نحو 14 ألف وحدة سكنية من خلال 30 مشروعاً عقارياً تحت التنفيذ حالياً، وفق مؤشرات حديثة للمشاريع بالإمارة، وضمن حزمة مشاريع رئيسية يناهز إجمالي استثماراتها 90 مليار درهم.

وأبانت مؤشرات حديثة لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن وجود أكثر من 30 مشروعاً ومرحلة إنشائية قائمة حالياً مسجلة على مدار الفترة ما بين 2021 و2023، تتراوح نسب الإنجاز فيها ما بين 12 % وحتى 95 %، فيما يرتكز معظمها ما بين مناطق التطوير الجديدة في كل من جزر «ياس» و«السعديات» و«الجبيل» و«الريم».

ووفق بيانات المنصة والمطورين الرئيسيين للمشاريع يتصدر عدد من المشاريع الأعمال القائمة حالياً، حيث تجري حالياً الأعمال التمهيدية لتنفيذ 69 وحدة ضمن مشروع تطوير الجرف العقاري، الذي تطوره شركة «إمكان» بقيمة استثمارية مسجلة لدى الشركة بحوالي 15 مليار درهم. كما تضمن مراحل إنشائية توفر 662 وحدة تنفذها شركة «بلووم» العقارية، منها 257 وحدة ضمن «حي قرطبة» في «بووم ليفنج»، والبالغة كلفته الاستثمارية الإجمالية 9 مليارات درهم، إلى جانب 405 وحدات ضمن مشروع «ديستركت»، والمعلن بحجم استثمارات 8 مليارات درهم.

فيما تتضمن أيضاً حزمة مشاريع تنفذها الدار العقارية، منها مراحل إنشائية ضمن مشروع «السعديات غروف»، البالغة كلفته الاستثمارية الإجمالية 10 مليارات درهم، منها تنفيذ 612 وحدة في المرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب 421 وحدة في «لوفر ريزيدنس»، فيما يجري أيضاً تطوير 120 وحدة ضمن مشروع «ياس إيكرز»، البالغة قيمة تكلفته الإجمالية، ما يناهز 5.9 مليارات درهم «1.6 مليار دولار».

كما تتضمن حزمة المشاريع عدداً من الوحدات في مشروع «الريمان»، البالغة كلفته الإجمالية ملياري درهم، منها 584 وحدة في «الريمان»، و553 وحدة في «ريمان 2». وتشهد جزيرة ياس أيضاً حالياً الأعمال الإنشائية الأولى في المدينة المستدامة التي تطورها الدار مع شركة دايموند لتطوير 846 وحدة، فيما تبلغ استثمارات المشروع الكلية 1.9 مليار درهم. كما تتضمن أيضاً 846 وحدة في كلتا المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع «نويا» بمنطقة «ياس بارك»، البالغة كلفة تطويرها 1.1 مليار درهم.

كما تتضمن لائحة المشاريع القائمة تحت التنفيذ أيضاً 189 وحدة في مشروع «نويا لوما»، و479 وحدة في مشروع «نويا فيفا»، وتبلغ كلفة تطوير مشروع «نويا لوما» الإجمالية ما يناهز 940 مليون درهم، إلى جانب تطوير 83 وحدة ضمن مشروع سعديات ريزورف، البالغة كلفته الإجمالية 722 مليون درهم، وجارٍ تطوير حوالي 1336 وحدة أخرى في كل من مشاريع «أنسام 2» و«لاجونز» بجزيرة السعديات. بدورها أبانت مؤشرات المنصة عن وجود 232 وحدة قائمة التنفيذ ضمن مشروع «سكن باي» القائم ضمن منطقة الوجهة البحرية لجزيرة ياس، التي يبلغ إجمالي تكلفة مشاريعها الإنشائية التطويرية 8 مليارات درهم.

فيما يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية لتنفيذ 242 وحدة في مشروع «جبيل تيراسيز»، إلى جانب المرحلة الثالثة من تطوير «الجبيل» لتوفير 216 وحدة، بينما تبلغ الكلفة الإجمالية لمشاريع الجزيرة 10 مليارات درهم.

على صعيد آخر تظهر اللائحة بدء الأعمال الإنشائية بمشروع «ريم هيلز»، الذي تطوره شركة «كيو» القابضة في جزيرة الريم باستثمارات إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم، حيث تجري حالياً الأعمال الإنشائية الأولى لتنفيذ 411 وحدة ضمن المراحل الأولى من المشروع. بينما تتنوع المشاريع الأخرى ما بين الأبراج ومجمعات الشقق السكنية في العديد من أرجاء أبوظبي، منها مدينة «مصدر» و«الريم» و«جزيرة ياس»، وغيرها من مناطق الإمارة.

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