14 شركة بدبي تضاعف توزيعاتها إلى 22 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضاعفت 14 شركة مدرجة بسوق دبي المالي، توزيعاتها النقدية عن عام 2022 لتلامس 22 مليار درهم، مقابل 8 مليارات درهم توزيعات عن 2021، أي بزيادة 173.75 %، بالتزامن مع إعلان 3 شركات مدرجة خلال العام الماضي عن توزيعات سخية، وهي: ديوا، وإمباور، وتيكوم. وبلغت قيمة التوزيعات لـ 4 بنوك وطنية مدرجة 8.5 مليارات درهم، مقارنة مع توزيعات قيمتها 5.9 مليارات درهم، عن عام 2021، أي بزيادة 43.4 %، لهذه البنوك، وسط أرباح قوية سجلها قطاع المصارف. وشملت البنوك الوطنية 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي، دبي التجاري، بنك المشرق.

«كهرباء ومياه دبي»

أوصى مجلس إدارة «ديوا»، بتوزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة، بقيمة 1.7 مليار درهم (ما يعادل 3.34 فلوس لكل سهم)، تخضع لموافقة الجمعية العمومية المقرر انعقادها أبريل المقبل، وأرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليارات درهم (ما يعادل 6.2 فلوس لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2022، لتسجل «ديوا» أكبر توزيعات نقدية في سوق دبي، بقيمة 9.9 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بـ 60 %.

«الإمارات دبي الوطني»

أقرت الجمعية العمومية للبنك توزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ 60 % (ما يعادل 60 فلساً/‏‏‏‏‏‏‏‏‏للسهم) من رأس المال عن عام 2022، ليأتي في المركز الثاني، بقيمة 3.79 مليارات درهم، مقارنة مع توزيعات أرباح بـ 50 % في 2021، بقيمة 3.158 مليارات درهم.

«دبي الإسلامي»

أوصى البنك، بتوزيعات تبلغ 2.17 مليار درهم، بـ 30 %، ما يعادل 30 فلساً للسهم عن 2022، مقارنة مع توزيعات 25 % بإجمالي 1.8 مليارا في 2021.

«المشرق»

صادقت عمومية بنك المشرق، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ90 % (ما يعادل 9 دراهم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏ للسهم)،بما يعادل 1.8 مليار ، مقارنة مع توزيعات 10 % بقيمة 200.61 مليون درهم 2021.

«دبي التجاري»

أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية 26.05 %، وأسهم منحة 6.51 % من رأس المال عن 2022، بما يعادل 730.1 مليون درهم (912.57 مليون درهم مع المنحة أو ما يصل إلى 32.5 فلساً)، مقارنة مع توزيعات أرباح نقدية 25.88 %، بقيمة 725.35 مليون درهم 2021.

«الاتصالات المتكاملة»

أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة - دو، بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بكامله إلى 24 فلساً للسهم، منها 11 فلساً، تم توزيعها كأرباح مرحلية أغسطس 2022، ليبلغ إجمالي الأرباح المقترحة 1.08 مليار درهم، مقارنة مع 951.9 مليون درهم توزيعات عن عام 2021.

«تيكوم»

أعلنت مجموعة «تيكوم» توزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على المساهمين في نوفمبر 2022، وبناءً على الأداء الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم أبريل المقبل، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022.

«إمباور»

اقترحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم للنصف الثاني 2022، ويعكس هذا الأداء المميز، الثقة الكبيرة والمستمرة في «إمباور»، والانتعاش الاقتصادي لدبي.

سوق دبي المالي

أوصى مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 134.7 مليون درهم، وبـ1.68 % من رأس المال، و100 % من مجموع الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع، مقارنة مع 240 مليون درهم، توزيعات عن عام 2021.

«دبي للتأمين»

اقترح مجلس الإدارة لشركة دبي للتأمين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بـ 50 % من رأس المال عن عام 2022.وأوضحت الشركة في بيان، أن رأس المال الحالي يبلغ 100 مليون درهم، بينما يبلغ إجمالي الأرباح المقترحة 50 مليون درهم، مقارنة مع 40 مليون درهم توزيعات عن عام 2021.

«العربية للطيران»

أوصى مجلس إدارة «العربية للطيران»، بتوزيع 15 % من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 15 فلساً لكل سهم، ليصل إجمالي الأرباح المقترحة 700.01 مليون درهم، مقارنة مع 396.67 مليون درهم توزيعات عن عام 2021.

«تبريد»

أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، المنعقد 14 فبراير الجاري، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ13.5 % (ما يعادل 13.5 فلساً/‏‏‏‏‏‏‏‏‏للسهم) بقيمة 384.11 مليون درهم من رأس المال عن عام 2022، مقارنة مع 166.55 مليون درهم، توزيعات نقدية للمساهمين بـ6 % (ما يعادل 6 فلوس/‏‏‏‏‏‏‏‏‏للسهم)، وأسهم منحة بـ2.5 % (ما يعادل سهماً لكل 40 سهماً يمتلكه كل مساهم)، من رأس المال عن عام 2021.

«جي إف إتش»

أوصى مجلس إدارة «جي إف إتش المالية»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ6 % (ما يعادل 0.0159 دولار للسهم)، بقيمة 217.9 مليون درهم عن عام 2022، مقارنة مع 165.28 مليون درهم، توزيعات نقدية للمساهمين بـ4.57 % من القيمة الاسمية للسهم وأسهم منحة بـ1.5 % من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية (سهم واحد لكل 66.71 سهماً)، أي ما يعادل 15 مليون دولار.

«أمانات القابضة»

أوصى مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، المنعقد 14 فبرايرالجاري، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ4 % (ما يعادل 4 فلوس/‏‏‏‏‏‏‏‏‏للسهم)، بقيمة 100 مليون درهم من رأس المال عن عام 2022، مقارنة مع توزيعات نقدية بقيمة 150 مليون درهم، بـ6 % عن عام 2021.

وأفاد الخبير المالي والمصرفي حسين القمزي، بأنه بعد نتائج الأعمال الإيجابية، سوف تسعى الشركات والبنوك بالدولة، إلى تعزيز قيمة أسهمها، من خلال التوزيعات المرتفعة، مشيراً إلى أن التوزيعات النقدية مفضلة، خاصة أنه لا يوجد ضريبة دخل على المستثمرين الأفراد. وقال المحلل المالي أحمد نجم: إن البنوك الإماراتية تتجه نحو نسب توزيعات مرتفعة، نظراً للأداء القوي المسجل خلال السنة الماضية، والأرباح المتزايدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز