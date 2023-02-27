14 شركة بدبي تضاعف توزيعاتها إلى 22 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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ضاعفت 14 شركة مدرجة بسوق دبي المالي، توزيعاتها النقدية عن عام 2022 لتلامس 22 مليار درهم، مقابل 8 مليارات درهم توزيعات عن 2021، أي بزيادة 173.75 %، بالتزامن مع إعلان 3 شركات مدرجة خلال العام الماضي عن توزيعات سخية، وهي: ديوا، وإمباور، وتيكوم. وبلغت قيمة التوزيعات لـ 4 بنوك وطنية مدرجة 8.5 مليارات درهم، مقارنة مع توزيعات قيمتها 5.9 مليارات درهم، عن عام 2021، أي بزيادة 43.4 %، لهذه البنوك، وسط أرباح قوية سجلها قطاع المصارف. وشملت البنوك الوطنية 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي، دبي التجاري، بنك المشرق

«كهرباء ومياه دبي»

أوصى مجلس إدارة شركة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المنعقد في 8 فبراير الجاري، بتوزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة، بقيمة 1.7 مليار درهم (ما يعادل 3.34 فلوس لكل سهم)، تخضع لموافقة الجمعية العمومية المقرر انعقادها أبريل المقبل، وأرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليارات درهم (ما يعادل 6.2 فلوس لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2022، لتسجل «ديوا» أكبر توزيعات نقدية في سوق دبي، بقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليارات درهم لعام 2022، ما يمثل زيادة بـ 60 %، حيث أكدت الهيئة أنها وضعت سياسة لتوزيعات الأرباح السنوية للمساهمين خلال الطرح الأولي العام، على ألا تقل عن 6.2 مليارات درهم.

وعلى أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي، بقيمة 2.48 درهم للسهم، فإن توزيعات الأرباح البالغة 9.9 مليارات درهم لعام 2022، تعني عائداً بـ8 %.

«الإمارات دبي الوطني»

أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ 60 % (ما يعادل 60 فلساً/‏‏‏‏‏‏للسهم) من رأس المال عن عام 2022، ليأتي في المركز الثاني، بقيمة 3.79 مليارات درهم، مقارنة مع توزيعات أرباح بـ 50 % في 2021، بقيمة 3.158 مليارات درهم.

«دبي الإسلامي»

أوصى بنك دبي الإسلامي، بتوزيعات لمساهميه تبلغ 2.17 مليار درهم، بـ 30 %، ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد من رأس المال عن 2022، مقارنة مع توزيعات 25 % بإجمالي 1.8 مليار درهم في 2021.

«المشرق»

صادقت الجمعية العمومية لبنك المشرق، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ90 % (ما يعادل 9 دراهم/‏‏‏‏‏‏ للسهم)، من رأس المال عن عام 2022، بما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع توزيعات 10 % بقيمة 200.61 مليون درهم 2021.

«دبي التجاري»

أوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري، بتوزيع أرباح نقدية

26.05 %، وأسهم منحة 6.51 % من رأس المال عن 2022، بما يعادل 730.1 مليون درهم (912.57 مليون درهم مع المنحة أو ما يصل إلى 32.5 فلساً)، مقارنة مع توزيعات أرباح نقدية

25.88 %، بقيمة 725.35 مليون درهم 2021.

«الاتصالات المتكاملة»

أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة - دو، بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بكامله إلى 24 فلساً للسهم، منها 11 فلساً، تم توزيعها كأرباح مرحلية أغسطس 2022، ليبلغ إجمالي الأرباح المقترحة 1.08 مليار درهم، مقارنة مع 951.9 مليون درهم توزيعات عن عام 2021.

«تيكوم»

أعلنت مجموعة «تيكوم» توزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على المساهمين في نوفمبر 2022، وبناءً على الأداء الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم أبريل المقبل، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022. وأكدت المجموعة الالتزام بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً، على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج.

«إمباور»

اقترحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم للنصف الثاني 2022، ويعكس هذا الأداء المميز، الثقة الكبيرة والمستمرة في «إمباور»، والانتعاش الاقتصادي لدبي.

وأكدت الشركة التزامها بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 850 مليون درهم سنوياً، في العامين الأولين، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة.

سوق دبي المالي

أوصى مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 134.7 مليون درهم، وبـ1.68 % من رأس المال، و100 % من مجموع الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع، مقارنة مع 240 مليون درهم، توزيعات عن عام 2021.

وقرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة، لاعتماد سياسة جديدة ثابتة لتوزيع الأرباح، بما لا يقل عن 50 % من صافي الأرباح السنوية، وذلك بدلاً من الممارسة المتبعة، والمتمثلة في توزيع الأرباح كل سنتين.

«دبي للتأمين»

اقترح مجلس الإدارة لشركة دبي للتأمين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بـ 50 % من رأس المال عن عام 2022.وأوضحت الشركة في بيان، أن رأس المال الحالي يبلغ 100 مليون درهم، بينما يبلغ إجمالي الأرباح المقترحة 50 مليون درهم، مقارنة مع 40 مليون درهم توزيعات عن عام 2021.

«العربية للطيران»

أوصى مجلس إدارة «العربية للطيران»، بتوزيع 15 % من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 15 فلساً لكل سهم، ليصل إجمالي الأرباح المقترحة 700.01 مليون درهم، مقارنة مع 396.67 مليون درهم توزيعات عن عام 2021.

«تبريد»

أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، المنعقد 14 فبراير الجاري، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ13.5 % (ما يعادل 13.5 فلساً/‏‏‏‏‏‏للسهم) بقيمة 384.11 مليون درهم من رأس المال عن عام 2022، مقارنة مع 166.55 مليون درهم، توزيعات نقدية للمساهمين بـ6 % (ما يعادل 6 فلوس/‏‏‏‏‏‏للسهم)، وأسهم منحة بـ2.5 % (ما يعادل سهماً لكل 40 سهماً يمتلكه كل مساهم)، من رأس المال عن عام 2021.

«جي إف إتش»

أوصى مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»، المنعقد 9 فبراير الجاري، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ6 % (ما يعادل 0.0159 دولار للسهم)، بقيمة 217.9 مليون درهم (59.32 مليون دولار) من رأس المال عن عام 2022، مقارنة مع 165.28 مليون درهم (45 مليون دولار)، توزيعات نقدية للمساهمين بـ4.57 % من القيمة الاسمية للسهم (ما يعادل 0.0231 دولار للسهم الواحد، 0.004562 دينار بحريني، 0.0444 درهم إماراتي)، وأسهم منحة بـ1.5 ٪ من القيمة الاسمية لجميع الأسهم العادية (سهم واحد لكل 66.71 سهماً)، أي ما يعادل 15 مليون دولار.

«أمانات القابضة»

أوصى مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، المنعقد 14 فبرايرالجاري، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ4 % (ما يعادل 4 فلوس/‏‏‏‏‏‏للسهم)، بقيمة 100 مليون درهم من رأس المال عن عام 2022، مقارنة مع توزيعات نقدية بقيمة 150 مليون درهم، بـ6 % عن عام 2021.

وأفاد الخبير المالي والمصرفي حسين القمزي، بأنه بعد نتائج الأعمال الإيجابية، سوف تسعى الشركات والبنوك بالدولة، إلى تعزيز قيمة أسهمها، من خلال التوزيعات المرتفعة، مشيراً إلى أن التوزيعات النقدية مفضلة، خاصة أنه لا يوجد ضريبة دخل على المستثمرين الأفراد. وقال المحلل المالي أحمد نجم: إن البنوك الإماراتية تتجه نحو نسب توزيعات مرتفعة، نظراً للأداء القوي المسجل خلال السنة الماضية، والأرباح المتزايدة.

وأوضح أن نسبة توزيعات الأرباح في الإمارات من بين الأكثر ارتفاعاً في المنطقة، وهي مهمة خاصة بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم.

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