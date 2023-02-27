بطاقة ائتمان للاسترداد النقدي بمكافآت استثنائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365 الجديدة، والتي تتيح لحامليها الحصول على استرداد نقدي ومزايا ومكافآت استثنائية.

تتوفر بطاقة الاسترداد النقدي 365 من بنك أبوظبي التجاري كبطاقة ائتمان أو بطاقة مغطاة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح للعملاء الاستفادة من مكافآت استرداد نقدي مميزة عند استخدام بطاقاتهم لسداد نفقاتهم اليومية، حيث يحصل مستخدم هذه البطاقة على استرداد نقدي بنسبة 3 % على فواتير الخدمات والاتصالات والوقود وتعبئة رصيد «سالك»، وبنسبة 6 % على فواتير المطاعم وطلبات المأكولات عبر الإنترنت، وبنسبة 5 % على فواتير المشتريات الاستهلاكية، وبنسبة 1 % على جميع المشتريات الأخرى.

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