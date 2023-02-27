حلول دفع مبتكرة في «حرة مطار الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، اتفاقية تعاون مع شركة الأنصاري للصرافة، وتهدف من خلالها إلى إطلاق خدمة جديدة للدفع تضاف إلى قائمة الخدمات الميسرة التي توفرها الهيئة لمتعامليها.

وتمكن الاتفاقية المستثمرين ومتعاملي الهيئة، من تسديد الرسوم في أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة التي تزيد على 230 فرعاً ممتداً في كل أنحاء دولة الإمارات، عبر توفير حلول للدفع أكثر سرعة، ومرونة، وأمان.

اتفاقية

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة، من قبل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعلي النجار الرئيس التنفيذي للعمليات في الأنصاري للصرافة، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من الجانبين.

وأكد سعود سالم المزروعي، أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع استراتيجية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة وذات كفاءة عالية بهدف رفع مستوى رضا متعاملي الهيئة وشركائها من المستثمرين.

وقال علي النجار: «انطلاقاً من التزامنا بتوفير خدماتنا لكل أفراد المجتمع وكمزود رائد للخدمات المالية المبتكرة والموثوقة، ستضيف الأنصاري للصرافة قيمة إلى المتعاملين مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من خلال توفير تجربة مميزة في كل الفروع».

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