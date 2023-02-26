رأس الخيمة العقارية تطلق المرحلة الثانية من «باي ريزيدنسز»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة «رأس الخيمة العقارية»، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «باي ريزيدنسز» في جزيرة الحياة في رأس الخيمة.

وقال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «يأتي الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من «باي ريزيدنسز»، مباشرة بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. مما يعكس ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة التي تتمتع بإطلالات مباشرة على شاطئ البحر في رأس الخيمة».

ويتميز مشروع «باي ريزيدنسز» بموقعه الفريد في جزيرة الحياة، في ميناء العرب في رأس الخيمة، وبجوار منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب رأس الخيمة الشهير ومنتجع أنانتارا الذي سيتم افتتاحه قريباً. ويتألف مشروع باي ريزيدنسز من 324 وحدة ما بين استوديو وشقة بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ.

وأضاف المهتدي: «نهدف إلى تقديم نمط حياة يخلق قيمة إضافية حقيقية لعملائنا و«باي ريزيدنسز» هو مثال آخر على تحقيق هذا الهدف».

سيستمتع سكان المشروع بوسائل راحة عالية الجودة بما في ذلك حمامات السباحة والملاعب ومتاجر البيع بالتجزئة ومطاعم وصالات الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى مسارات المشاة والحدائق والمساحات الخضراء المفتوحة ذات المناظر الطبيعية الخلابة.

تعد شركة رأس الخيمة العقارية أكبر مطور عقاري في رأس الخيمة مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد تأسست عام 2005، وقد نجحت الشركة في تطوير أكثر من 3000 وحدة سكنية و372 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية و260 ألف قدم مربع من متاجر التجزئة.

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