9 شركات عالمية تنضم إلى مبادرة الجيل التالي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام 9 شركات عالمية جديدة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية «NextGenFDI»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في يوليو 2022، وتستهدف جذب 300 شركة رقمية تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، ودعم توسعها في أسواق الدولة، ورفد الاقتصاد الوطني بما يقارب 500 مليون دولار.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن هذه الخطوة تؤكد ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد الإماراتي، وتعكس التقدم الحاصل في مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودورها المهم في تعزيز المنظومة التكنولوجية المتطورة في الدولة، التي تعد إحدى الركائز الأساسية في رؤية الدولة لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ضوء محددات مئوية الإمارات 2071».

وأضاف معاليه: «منذ إطلاق المبادرة تلقينا اهتماماً غير مسبوق من الشركات العالمية التي تدرك ديناميكية منظومتنا الاقتصادية، وما تمتلكه من خيارات متنوعة، بداية من التأسيس السريع، واللوائح الميسرة، وصولاً إلى القوى العاملة عالية الجودة، وشبكات الأعمال الداعمة والمتوافقة. ونرحب بانضمام هذه المجموعة المتميزة من الشركات الرائدة في عدد من المجالات ذات الأولوية، ونتطلع إلى دعم نموها من خلال مبادرة الجيل التالي، التي ستوفر بيئة داعمة لازدهار أنشطتها».

وتضم المجموعة الجديدة شركات «TicketsMarche»، و«Kasta»، و«The Datafirm»، وفلاي باي، ومجموعة مزارين، وبوليغون، و«BHAG»، و«HPS»، ومجموعة يوان لي. ومن المرتقب أن تستفيد الشركات المنضمة إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» من مجموعة من الحوافز والمزايا، التي تشمل تأسيس مقار جديدة، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، إضافة إلى الحصول على التمويل اللازم، والحوافز الإيجارية والسكنية اللازمة، وبما يصب في توسعها في أسواق الإمارات.كما تجسّد الشركات التسع الجديدة اتساع نطاق وطموح المبادرة، وتؤكد توجهات دولة الإمارات في رعاية صناعات المستقبل بشكل مستدام.

وتفصيلاً، تعد مجموعة مزارين، التي تأسست في باريس قبل 40 عاماً، وكالة إبداعية وتكنولوجية عالمية مستقلة تطور الحلول الرقمية للعلامات التجارية الفخمة في أوروبا والولايات المتحدة واليابان والصين.

وتختص شركة HPS الدولية بتكنولوجيا البطاقات والمدفوعات وتخدم أكثر من 450 عميلاً في 90 دولة. ويُنظر إلى برنامج PowerCARD التابع لها بوصفه مستقبل قطاع المدفوعات بصورة متنامية، بينما تتكامل باقة PowerCARD تماماً مع كل شبكات المدفوعات الدولية، وتغطي كل وظائف مدفوعات مكاتب الدعم الرئيسية. وتشكّل TicketsMarche منصة تجارة إلكترونية في قطاع الترفيه تتيح للمستخدمين شراء وبيع تذاكر الفعاليات، إلى جانب توليد البيانات لتحسين عمليات مواقع الفعاليات عبر التحليلات الاستشرافية.

وتُعتبر بوليغون منصة رائدة عالمياً في مجال البلوك تشين، وتؤسس منظومة متعددة السلاسل تتوافق مع إيثريوم، باستخدام آلية إجماع لإثبات الملكية لمعالجة المعاملات على البلوك تشين، وتستمد أمانها من إيثريوم. بينما تعد Kasta، التي تأسست عام 2022، منصة تتعاون مع البنوك الرقمية في كل أنحاء أوروبا لتمكين العملات المشفرة من التحول إلى وسيلة دفع متاحة وسهلة الاستخدام في المعاملات اليومية.

وأنشأت شركة The Datafirm نظاماً خاصاً لاستيعاب قواعد البيانات ومصادر المعلومات المتعددة في المجال العام لتوفير فهم شامل لبيئة أو منظومة ما، بما يغطي الأفراد وسمات الاستهلاك والجوانب الثقافية والسلوك الاجتماعي ومحفزات المواقف وغيرها من العوامل. تسمح عمليتهم للباحثين والشركات والمحللين والطلاب وواضعي السياسات بتمييز الاتجاهات والعادات والأنماط الحقيقية من قاعدة بيانات»واقعية-افتراضية«للأشخاص تتوافق مع النظام الأوروبي العام لحماية البيانات بنسبة 100 بالمئة.

وتعمل فلاي باي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي أنجزت بنجاح جولة تمويل أولية بقيمة مليون دولار بقيادة FHS Capital في وادي السيليكون وVN2 Capital في لندن، على التوسع في نموذج عمل مبتكر من شأنه إنشاء قنوات جديدة للإيرادات من الإعلانات الخارجية عبر شبكات من سائقي التوصيل.

وتعد مجموعة يوان لي، التي يقع مقرها في بكين، شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي صممت حلولها لخلق تجربة تعليمية شاملة ومنصفة. وتمتلك المجموعة أكبر فريق للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا التعليم في العالم، وقامت بتطوير عدد من التقنيات التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر دور المجموعة فقط على تقديم حلول تكنولوجية للمدارس والمناطق لتحقيق الترقية الرقمية والتعليم والتعلم الشخصي على نطاق واسع، ولكنها أيضاً تزود العملاء الأفراد بالأدوات والموارد الرقمية للاستمتاع بتجربة تعليمية ذكية.

وبدورها، تقدّم BHAG حلولًا للصناعة 4.0 من خلال تحسين عملية التصنيع وتخطط أيضًا لتصنيع الأجهزة في دولة الإمارات. ويعمل لديها نحو 50 مهندس برمجيات تهدف إلى جلبهم إلى دولة الإمارات.

إلى ذلك، قال فيتالي هاليليوكا، الشريك المؤسس لشركة BHAG Digital، إن برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية لعب دورا مهمًا في مساعدة BHAG Digital على تأسيس عملياتها وتنميتها في دولة الإمارات. وأضاف:»ومن خلال تبسيط عملية تكوين الشركة وإتاحة الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد والشركاء، مكّنتنا هذه المبادرة من تسريع عمليات الابتكار لدينا وإحياء رؤيتنا للتصنيع الرقمي المستدام باستخدام تقنيات الصناعة 4.0. ونحن ملتزمون بدعم رؤية دولة الإمارات للاستدامة، ونؤمن بأن حلولنا ستساعد في بناء صناعة أكثر استدامة. ونحن ممتنون لدعم وزارة الاقتصاد وبرنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون والابتكار مع الحكومة وشركائنا في دولة الإمارات«.

وبدوره، أكد جان لوران فيلون، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط والصين وآسيا والمحيط الهادئ في مزارين أن دولة الإمارات تعد الوجهة الأفضل لقيام الشركة بخطوتها العالمية التالية. وتابع:»وتعتبر مزارين رائدة في مجال الاتصالات الفاخرة على مدى السنوات الـ 35 الماضية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ. وكان من الطبيعي أن يكون مركزنا التالي للتوسع في الشرق الأوسط، وكانت مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي المنصة المثالية لنا لاختيار دبي. ومع التركيز على الموضة والفنون، سنقدم في مكتبنا الجديد في دبي منظورًا جديدًا بالكامل للرفاهية في المجالات الرقمية والاجتماعية والاستراتيجية والمحتوى والفعاليات والتجزئة الذكية«.

جهود استباقية

وقال حبيب نظام الدين، الرئيس التنفيذي لشركة TheDATAFirm:»لقد وفر فريق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة دعماً كبيراً لنا في رحلتنا لتأسيس مقرنا العالمي في دولة الإمارات، بدءً من الترحيب والاستقبال الرائع إلى جهودهم الاستباقية في ربطنا بشركاء محتملين وتحديد الجهات الحكومية التي يمكن أن تستفيد من مجموعة بيانات Zero PII Micro-Universe المبتكرة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وكانت إرشاداتهم في مختلف المسائل لا تقدر بثمن، مما جعل تجربتنا مذهلة بالفعل«.

ومن جهته، قال محمد سيراج، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعضو المنتدب لشركة Ticketsmarche:»نحن فخورون بأن نكون جزءً من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبة المباشرة. لقد ساهمت إجراءات التأسيس الشفافة والسلسة في جعل رحلتنا سهلة وسريعة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والاقتصاد المزدهر والاستقرار السياسي وهو ما عزز سهولة اتخاذ قرارنا ببدء فصل جديد في مسيرة نمونا انطلاقاً من دولة الإمارات«.

ومن جانبه، قال شين لي، رئيس مجموعة يوان لي:»تمثل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبة المباشرة محاولة مبتكرة لاستكشاف نماذج جديدة للاقتصاد الرقمي، ولا شك أنها ستجذب كبار اللاعبين في كل جانب من جوانب القطاع الرقمي، ونحن فخورون بانضمامنا إلى المبادرة كعضو رئيسي. وفي حين تتزايد أهمية الرقمنة كمحرك قوي لتطوير نظم التعليم على مستوى العالم، سنعمل على تكريس جهودنا وخبرتنا لتعزيز رقمنة العملية التعليمية في دولة الإمارات. وكلنا ثقة بأن هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين سيؤدي إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال التعليم وسيشكل نموذجاً رائعاً لمشاركة الإنجازات التكنولوجية لتمكين التعليم«.

دعم الابتكار

وبدوره، قال ساهر خطاب رئيس التسويق وتطوير الأعمال في فلاي باي:»يضيف صندوق التسليم الذكي والمنصة السحابية لشركة فلاي باي قيمة كبيرة إلى عمليات توصيل الطلبات من خلال تحويل الدراجات إلى لوحات إعلانية رقمية. وتعد شراكتنا مع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبة المباشرة خطوة بالغة الأهمية للشركة من أجل الوصول إلى الشركاء الرئيسيين وتوسيع نطاق خدماتنا في هذا الاقتصاد الرقمي الرائد. ويسعدنا أن ننضم إلى هذه المبادرة تماشياً مع سعينا إلى بناء مستقبل عمليات تسليم في الطلبات في دولة الإمارات، مع خطط للتوسع عالمياً«.

كما قال كارل روجيند، الرئيس التنفيذي لشركة Kasta:»يسعدنا اغتنام هذه الفرصة التي توفرها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبة المباشرة. لقد أنشأت دولة الإمارات بيئة أعمال وبنية تحتية تدعم الابتكار وتوفر العديد من الفوائد الاقتصادية لشركات التكنولوجيا. وبدورها، تعتمد Kasta على أحدث التقنيات الرقمية لتقديم منصة مدفوعات للأصول الافتراضية سريعة وسهلة الاستخدام. ونتطلع إلى توسيع عملياتنا وخدماتنا في دولة الإمارات بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في أن نصبح رواداً لمدفوعات الأصول الافتراضية في العالم".

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