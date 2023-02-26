الإمارات تنتج أول علبة مياه من بلاستيك معاد تدويره

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة الأغذية والمشروبات الإماراتية «أغذية» عن أول زجاجة مياه مصنوعة محلياً من البلاستيك المعاد تدويره «rPET» خلال فعاليات معرض "جلفود" الذي عُقد في دبي الأسبوع الماضي.



ونقلت "سي إن إن اقتصادية" عن المدير التنفيذي لشركة «أغذية» ألن سميث أن دمج هذه المادة في صناعة التعبئة والتغليف يمهد الطريق للاقتصاد الدائري.

وأضاف «يجب أن نخلق بيئة حيث نجمع ونستخدم الـ «PET» المعاد تدويره، ونحافظ عليه في الاقتصاد. أعتقد أن إدارة الموارد مثل الـ«rPET» هي بالفعل إحدى الوسائل الرئيسية لإصلاح مسار الاستدامة في المستقبل وتمكننا من خلق هذا الاقتصاد الدائري».



ويتضمن الاقتصاد الدائري مشاركة المواد والمنتجات الحالية وتأجيرها وإعادة استخدامها وإصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها لأطول فترة ممكنة.



وتصنع مادة الـ «PET» من البترول، ويؤدي تجميع هذه المادة وتنظيفها ومعالجتها وإعادة استخدامها إلى إنتاج حبيبات يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى في الاقتصاد.



تحديات قطاع الصناعة



وعلى رغم من أن المادة قابلة لإعادة التدوير بشكل كبير وتوفر فرصة لإعادة استخدام الطاقة والموارد من موادها الخام، فإن معالجتها تتطلب كمية مهولة من الطاقة ويجعلها باهظة الثمن وغير قابلة للتطبيق.

كما أن الطلب على الـ «PET» المعاد تدويره أعلى من العرض ما يجعله أغلى من المادة الخام، ما يستثني الإقبال في قطاع صناعة وتعبئة الأطعمة والمشروبات المريحة.



وقال سميث «نحتاج إلى توعية المستهلكين بفوائد إعادة تدوير الـ«PET»، لأنه يجب تطوير هذه الثقافة هنا في الإمارات، لذلك من وجهة نظر الشركات المصنعة، سترتفع تكاليف التصنيع، ما يعني أننا نحتاج إلى توعية المستهلكين لماذا يحتاجون إلى دفع المزيد مقابل هذا المنتج وفوائده البيئية، ولكن بعد التوعية، سوف ينخفض سعر البولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويره بمرور الوقت».

وكان أكبر قلق لصنع زجاجات مياه مصنوعة من الـ«rPET» هي سلامة المنتج، خاصةً في الدول ذات الحرارة العالية ولذلك «أجرينا اختبارات كثيرة، وقمنا بدراسات العمر الافتراضي، وقدمنا تحليلات للسلطات الحكومية لإظهار أنها مادة آمنة بالفعل، حتى في هذا الجزء من المنطقة وفي الظروف المناخية في هذا الجزء من العالم».



وأصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية في يناير كانون الثاني 2023 قراراً وزارياً بشأن تنظيم تجارة زجاجات المياه البلاستيكية المعاد تدويرها بشكل يتماشى مع معايير الصحة العامة وسلامة الأغذية.



وختم سميث «سيكون هذا أول منتج معاد تدويره من البولي إيثيلين تيرفثالات مصنوع في الإمارات العربية المتحدة، وأعتقد أنك سترى المزيد من الشركات المصنعة تفعل الشيء نفسه في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز