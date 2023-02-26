الإمارات الأولى إقليمياً في حماية العلامات التجارية

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة السادسة عالمياً في حماية الحقوق والقيود المتعلقة بالعلامات التجارية، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن المؤشر الدولي للملكية الفكرية 2023، الصادر حديثاً عن «غرفة التجارة الأمريكية»، وبلغ رصيد الإمارات في هذا المؤشر الفرعي 68.5 من أصل 100 درجة.

وتفوقت الدولة على كلٍ من كندا، تركيا، تايلاند، تايوان، المكسيك، ماليزيا، الفلبين، وغانا التي اقتسمت المركز السابع عالمياً بالرصيد نفسه، وهو 62.50 درجة.

وكان المركز الأول عالمياً على هذا المؤشر الفرعي من نصيب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واللتين اقتسمتاه بعد أن نالت كلتاهما العلامة الكاملة.

وحلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في مؤشر فرعي آخر، وهو حماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية، وبلغ رصيد الدولة ضمن المؤشر 60 درجة متفوقة على سنغافورة التي جاءت في المركز العاشر برصيد 58.33 درجة، وكانت الصدارة العالمية للمؤشر من نصيب كل من سويسرا، السويد، إسبانيا، هولندا، وألمانيا، التي اقتسمت بالعلامة الكاملة.

وذكرت «غرفة التجارة الأمريكية» في التقرير المرفق بنتائج المؤشر لهذا العام أن الإمارات حققت تقدماً لافتاً في حماية حقوق الملكية الفكرية في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية، ومنها على سبيل الصناعات الدوائية. وأضاف إن الإمارات باتت رائدة إقليمية بالفعل في حماية البيانات التنظيمية للصناعات الدوائية، من خلال خطوات عدة ملموسة على أرض الواقع اتخذتها الدولة في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال منح أصحاب حقوق الإنتاج في هذه الصناعة مدة حماية قانونية تبلغ 8 سنوات غير متقطعة.

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