74861 منشأة تستقطبها 12 منطقة في الإمارة تتصدرها «واحة السيليكون»

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استحوذت دبي على نحو 50 % من شركات المناطق الحرة في الإمارات والتي تجاوز عددها الإجمالي 149 ألف شركة ضمن 25 منطقة في أنحاء الإمارات تشكل نحو 15% من إجمالي الشركات المسجلة بالدولة حالياً.

وتركزت الحصة الأكبر من شركات المناطق الحرة في دبي بإجمالي 74.861 شركة تستقطبها 12 منطقة متنوعة الأنشطة تصدرتها واحة دبي للسيلكون بـ 22.654 ألف شركة تلاها مركز دبي للسلع المتعددة بنحو 17.571 شركة فيما تجاوزت تراخيص منطقة دبي الجنوب 8900 شركة وبلغت تراخيص الشركات في جبل علي حوالي 6780 شركة و6760 في مركز دبي المالي العالمي ونحو 6670 شركة مسجلة لدى سلطة دبي للتطوير.

وبلغ عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي نحو 4200 شركة و2370 في المنطقة الحرة بمطار دبي فيما تنوعت الشركات المسجلة الأخرى بين مدينة الخدمات الإنسانية ودبي التجاري العالمي ومدينة «ميدان» ومدينة دبي الطبية و«تراخيص».

وأظهرت المؤشرات المدرجة أن عدد الشركات تجاوز الضعف خلال العامين الماضيين مقارنة بالعدد المسجل بأقل من 70 ألف شركة في فبراير عام 2021، حيث باتت مناطق الأعمال بالإمارات وجهة لتأسيس المشاريع عقب فترة الجائحة استناداً لما حققته الإمارات من تنافسية عالية في التأقلم مع الأزمات وتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص.

وسجلت إمارة الشارقة المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات بإجمالي تجاوز 40600 شركة عبر 4 مناطق.

فيما بلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي أكثر من 8100 شركة وبلغ عدد الشركات في المنطقة الإعلامية الحرة في عجمان 4485 شركة و 1358 شركة في االفجيرة و22 في المنطقة الحرة في أم القيوين.

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