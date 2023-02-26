74861 شركة تستقطبها 12 منطقة حرة في دبي

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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استقطبت دبي 74861 شركة ضمن 12 منطقة حرة متنوعة الأنشطة، لتستحوذ بذلك على نحو 50 % من شركات المناطق الحرة في الإمارات والتي تجاوز عددها الإجمالي 149 ألف شركة ضمن 25 منطقة في أنحاء الإمارات تشكل نحو 15% من إجمالي الشركات المسجلة بالدولة حالياً.

وتصدرت واحة دبي للسيليكون المناطق بـ 22.654 ألف شركة تلاها مركز دبي للسلع المتعددة بنحو 17.571 شركة فيما تجاوزت تراخيص منطقة دبي الجنوب 8900 شركة وبلغت تراخيص الشركات في جبل علي حوالي 6780 شركة و6760 في مركز دبي المالي العالمي ونحو 6670 شركة مسجلة لدى سلطة دبي للتطوير.

وبلغ عدد الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي نحو 4200 شركة و2370 في المنطقة الحرة بمطار دبي فيما تنوعت الشركات المسجلة الأخرى بين مدينة الخدمات الإنسانية ودبي التجاري العالمي ومدينة «ميدان» ومدينة دبي الطبية و«تراخيص».

وأظهرت المؤشرات المدرجة أن عدد الشركات تجاوز الضعف خلال العامين الماضيين مقارنة بالعدد المسجل بأقل من 70 ألف شركة في فبراير 2021 حيث باتت مناطق الأعمال بالإمارات وجهة لتأسيس المشاريع عقب فترة الجائحة استناداً لما حققته الإمارات من تنافسية عالية في التأقلم مع الأزمات وتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص.

وسجلت إمارة الشارقة المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات بإجمالي تجاوز 40600 شركة عبر 4 مناطق تصدرتها مدينتا الشارقة للإعلام والنشر ثم المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة، تلتها إمارة رأس الخيمة بمنطقتيها الحرة «راكز» ومركز رأس الخيمة للأعمال بإجمالي بلغ أكثر من 28 ألف شركة.

وبلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في إمارة أبوظبي أكثر من 8100 شركة وذلك في 4 مناطق تقدمتها سوق أبوظبي العالمي بالحصة الأكبر من الشركات بإجمالي 5850 شركة ثم منطقة «مصدر» بحوالي 1270 شركة إلى جانب كل من منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي. وبلغ عدد الشركات في المنطقة الإعلامية الحرة بإمارة عجمان 4485 شركة وحوالي 1358 شركة في إمارة الفجيرة و22 شركة في المنطقة الحرة بإمارة أم القيوين.

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