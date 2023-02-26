محمد الحسيني: 4.2 % نمو اقتصاد الدولة في 2023

المصدر: أبوظبي، بنغالور - البيان

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) لعام 2023، والذي يعقد للمرة الأولى تحت رئاسة جمهورية الهند، لمجموعة العشرين في مدينة بنغالور في الهند.

وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين، في ظل التحديات العالمية الحالية، وسبل المضي قدماً، في بناء حوار يعزز أواصر التعاون الدولي، لضمان تحقيق أولويات وأهداف المجموعة.

وضم وفد الدولة كلاً من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وفارس الكعبي مدير أول في دائرة البحوث والإحصاء.

وعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ووكلاء المالية ونواب البنوك المركزية من دول أعضاء مجموعة العشرين، والدول المدعوة، وأعضاء المنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تعزيز العمل الدولي

وفي مداخلته خلال الاجتماع، توجه محمد بن هادي الحسيني بالشكر والتقدير لرئاسة الهند، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز التمويل الخاص بالمناخ، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لوضع الأهداف، وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أفضل سبل التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.

وحول أولويات الرئاسة في مجال البنية التحتية، أوضح الحسيني أن دولة الإمارات قامت ببناء مدن المستقبل، عن طريق استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الأمن والسلامة والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن تمكين دولة الإمارات من خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزامات الدولة المتعلقة بالمناخ.

وقال: «استفادت الإمارات من مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الذكية، حيث حرصت على تعزيز أطر التعاون المشترك، من خلال إطلاق برامج مختلفة لتحفيزهم على المشاركة في تمويل مشاريع في مختلف المجالات، منها الطاقة النظيفة، والمباني الخضراء، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعد من العوامل الرئيسة لبناء مدن المستقبل».

وأشار الحسيني إلى استمرار نمو اقتصاد الإمارات، بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2 %، بنهاية العام الجاري. وأوضح أن هناك حاجة ضرورية لتنسيق السياسات العالمية لمواجهة مختلف التحديات العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.

وفي ما يتعلق بموضوع الضرائب الدولية، رحب بالتقدم المحرز بمشروع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح المشترك بين مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية، وشدد على أهمية مراعاة اختلاف النظام الضريبي في كل دولة على حدة.

وفي ما يتعلق بخطة فريق العمل المشترك المعني بالتمويل والصحة، رحب الحسيني بالأولويات المقترحة الهادفة لدراسة مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية، والتي ستكون خطوة هامة لتعزيز التوافق بين استراتيجية التمويل وتوجيه الموارد، بما يتماشى مع أهداف صندوق الجوائح التابع لمجموعة البنك الدولي.

مدن المستقبل

وشارك الحسيني في ندوة حول البنية التحتية الرقمية العامة، تحدث خلالها كل من وزيرة مالية الهند، نيرمالا سيترامان، وكريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وعدد من وزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

وشارك يونس الخوري على هامش الاجتماعات، في مجموعة من الفعاليات التي تناولت السياسات الخاصة بالأصول المشفرة وآفاقها، إلى جانب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ونواب من دول مجموعة العشرين الأخرى. وحضر الاجتماع، إلى جانبه، كل من إبراهيم الزعابي، وثريا حامد الهاشمي، وفارس الكعبي.

اجتماعات ثنائية

وعقد محمد بن هادي الحسيني اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، تناول التطورات في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة، واستعدادات دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف 28، في ما يتعلق بتمويل المناخ.

والتقى مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، وأولويات مجموعة العشرين لعام 2023، ومجالات التعاون الإقليمي مع برامج صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي اجتماع مع الدكتور رينجانادن باداياشي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية في موريشيوس، تم استعراض العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تنميتها، بالاستفادة من العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

وعقد يونس الخوري، اجتماعاً ثنائياً مع غريس بيريز نافارو مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لاستعراض تجربة دولة الإمارات في مجال الإصلاحات الضريبية، ومناقشة مستجدات أجندة الضرائب الدولية.

والتقى مع ماري لام فريندو الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية، لاستعراض أهداف المركز في تعزيز استدامة البنية التحتية، ومناقشة أولويات مجموعة العشرين المتعلقة بالبنية التحتية لعام 2023.

تحديات عالمية

ناقش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، عدداً من القضايا المتعلقة بالتحديات الاقتصادية العالمية، والاستقرار المالي العالمي، وأولويات البنية التحتية للمدن المستقبلية والصحة العالمية، والضرائب الدولية، وسبل تعزيز التمويل المستدام، والشمول المالي الرقمي، والمدفوعات عبر الحدود، وتعزيز المرونة الإلكترونية للقطاع المالي

والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والاستعداد لمواجهة التحديات الصحية، والآثار المحتملة للعملات الرقمية للبنك المركزي، وسبل تعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتسريع عملية التعافي والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وقدراتها التمويلية..

ووافق الوزراء على خطط عمل مجموعات العمل للمسار المالي، على أن يتم مراجعة التقدم المحرز خلال الاجتماع القادم في 12 و13 أبريل القادم، والمزمع عقده في واشنطن.

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