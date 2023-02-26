«ملتي بانك»: الإمارات رائدة في تداول المشتقات المالية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت مجموعة «ملتي بانك» أن دولة الإمارات تعد سوقاً رائدة في مجال تداول المشتقات المالية، حيث تعمل بوتيرة متسارعة على توسيع فئات الأصول وتطوير حلول ومنتجات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.

وقال ناصر طاهر، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ومقرها دبي: إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً، إلا أن دولة الإمارات سجلت العديد من النجاحات المهمة في مجال تداول المشتقات المالية بفضل سياساتها الشفافة والمرنة مدعومة بلوائح تنظيمية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

ولفت إلى الصعوبات التي عاشتها المؤسسات العاملة في قطاع المشتقات المالية في جميع أنحاء العالم، وقال: لقد شهد سوق العملات المشفّرة عاماً صعباً، نتيجة سوء إدارة القائمين عليه، داعياً إلى إجراء إصلاحات عملية تضمن النهوض بهذا القطاع، ومشيراً إلى الدور البارز الذي أداه «ملتي بانك» في تعزيز سوق العملات المشفرة في عام 2023.

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