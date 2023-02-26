افتتاح أسبوع ريادة الأعمال في عجمان

المصدر: عجمان – وام

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بدأت في منطقة الحميدية بحديقة ديتينشن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال 2023 بدورته الثانية، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ويستمر حتى 28 فبراير الجاري. افتتح الفعاليات عبدالله الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.

وتقام فعاليات الأسبوع والمعرض المصاحب له يومياً من الساعة 5 مساء ً حتى 10 بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية وغرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط، وبمشاركة 25 عارضاً.

ويهدف إلى تقديم منصة أعمال متكاملة لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. وأكد الحمراني أن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص بشدة على دعم أصحاب المشاريع التجارية ورواد الأعمال والقطاع المنزلي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة، التي ترتكز على تطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن مشاركة الدائرة في أسبوع ريادة الأعمال في عجمان بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة بالإمارة تأتي انطلاقاً من حرصها على نشر الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح الشيخ صقر بن فيصل القاسمي، مدير إدارة الاستثمارات في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تسعى لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشاريع، والأخذ بأيدي الشباب لافتتاح مشاريعهم المتنوعة عبر تقديم جملة من التسهيلات والامتيازات لهم.

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