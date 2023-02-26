انطلاق مهرجان دبا الفجيرة للتسوق

المصدر: دبا - وام

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افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، مهرجان دبا الفجيرة للتسوق الأكبر من نوعه في المنطقة المقام في مركز معارض دبا التابع للغرفة مساء أول من أمس الجمعة.

حضر مراسم الافتتاح كل من سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وخميس محمد الزيودي أمين السر وسلطان محمد مليح وياسر علي العطر عضوي مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال.

وقام رئيس مجلس الإدارة يرافقه الحضور بجولة داخل المعرض واستمع إلى شرح عن نوعيات المعروضات وأسعارها، وإشاد بمستوى التنظيم وبتنوع المعروضات، التي تشتمل على ماركات وتصاميم مختلفة من الإلكترونيات والملابس النسائية والرجالية ومستلزمات الأطفال ومعدات التخييم والإكسسوارات والعطور والحقائب والأحذية الجلدية الرسمية والرياضية المتنوعة والمفروشات والسجاد وحقائب السفر وغيرها من السلع المتنوعة.

وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي أهمية المعارض التجارية والمتخصصة، وإسهامها في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى كونها تشكل منصات لأصحاب الشراكات والمستثمرين لتوقيع العقود وتبادل المعلومات وإقامة شراكات تجارية.

وأوضح الشيخ سعيد الشرقي أن غرفة الفجيرة تولي أهمية كبرى لتنظيم المعارض لدورها الفاعل في الترويج للمنتجات الوطنية وتنشيط حركة التجارة والسياحة والخدمات إضافة إلى اطلاع أصحاب الشركات التجارية بكل ما هو جديد من المنتجات الصناعية.

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