6.7 مليارات صادرات الأغذية البرازيلية إلى الإمارات 2022

المصدر: دبي – بشار باغ

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بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات البرازيلية إلى الإمارات خلال العام الماضي 6.7 مليارات درهم (1.85 مليار دولار)، لتسجل بذلك نمواً بنسبة 39.81 % مقارنةً بالعام الذي قبله وفقاً لأوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

وكشف شحفة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن الدولة كانت خلال العام الماضي ثالث أكبر وجهة عربية لصادرات البرازيل من الأغذية والمشروبات، وأفاد أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الطلب على البضائع والمنتجات البرازيلية، وبالأخص الدول العربية كأحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسين للبرازيل عالمياً، مما يرسّخ متانة العلاقات التجارية بين دول المنطقة والبرازيل.

ولفت إلى أن الإمارات لطالما كانت ضمن أكبر 5 وجهات للصادرات البرازيلية، ومن المتوقع أن تواصل الشراكة بين البلدين نموَّها خلال العام 2023، آخذين بعين الاعتبار مجموعةً من العوامل التي قد تؤثر على قيمة وحجم هذه الصادرات.

ومن بينها المكانة الهامة للدولة كمنصة لإعادة التصدير؛ والأهمية التي توليها لقضية الأمن الغذائي؛ ودور البرازيل كثاني أكبر مصدر عالمي للأغذية والمشروبات إلى دولة الإمارات، بعد الهند.

وأضاف: في إطار مساعيها الرامية لتشجيع حركة وأنشطة الاستيراد والتصدير، بادرت الغرفة التجارية العربية البرازيلية بدعم جهود إنشاء مسارات لوجستية مباشرة بين البرازيل والدول العربية، فضلاً عن استئناف مناقشات اتفاقية التجارة الحرة بعد الجائحة.

وأشار شحفة إلى أن القيمة الإجمالية لصادرات البرازيل من لحوم الأبقار والدواجن الحلال إلى الدولة خلال العام الماضي وصلت إلى 4.4 مليارات درهم (1.21 مليار دولار) ووصل حجمها إلى 502 ألف طن، محققةً بذلك نمواً بنسبة 33.75% في القيمة و14.35% في الحجم.

واحتلَّت الإمارات المرتبة الأولى بين الوجهات العربية للصادرات البرازيلية من لحوم الأبقار والدواجن الحلال عام 2022، كما كانت البرازيل أكبر مصدري هذه المنتجات إلى الدولة.

أسعار الصادرات

ورداً على التغيرات التي طرأت على تكاليف وأسعار المنتج النهائي للصادرات الغذائية من البرازيل إلى العالم خلال العام الماضي أجاب شحفة: «عند تحليل متوسط أسعار الصادرات، من خلال معادلة تتضمن تقسيم السعر بالدولار على الحجم، وخلال الفترة من 2021 إلى 2022، قدّمت أسعار الدواجن ارتفاعاً بنسبة 30% وأسعار اللحم البقري بنسبة 9%.

كما واصلت صادرات البرازيل من هذه المنتجات نموها رغم هذا الارتفاع. ونتوقع أن يتواصل المسار التصاعدي لصادرات المنتجات المذكورة في 2023 مع استمرار الطلب المرتفع.

ورغم انخفاض تكاليف الشحن البحري، إلا أن البرازيل لا تجمعها مسارات بحرية مباشرة مع الدول العربية مما قد يشكل أحياناً عائقاً للتجارة، وخاصة على مستوى الأصناف ذات فترات الصلاحية المحدودة مثل المواد الغذائية».

البروتين الحلال

وحول سوق المنتجات الغذائية الحلال أوضح شحفة أن البرازيل تعتبر أكبر مُنتِج ومصدِّر للبروتين الحلال.

كما أنها ثالث أكبر مُنتج ومصدّر للأغذية عموماً في العالم، وعلى صعيد دول منظمة التعاون الإسلامي، بلغت قيمة صادرات البرازيل من تلك المنتجات 17.3 مليار درهم (4.73 مليارات دولار)، مسجلةً نمواً بواقع 23.61%، ووصل حجمها إلى 1.91 مليون طن في 2022 بزيادةٍ وقدرها 4.11%، وأكد أن منتجات الحلال تمتلك آفاقاً كبيرة من النمو حيث يبلغ عدد المسلمين حول العالم 1.9 مليار نسمة.

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