الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالهند

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية .. في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) للعام 2023، والذي يعقد للمرة الأولى تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين في مدينة بنغالورو .

وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين في ظل التحديات العالمية الحالية، وسبل المضي قدماً في بناء حوار يعزز أواصر التعاون الدولي لضمان تحقيق أولويات وأهداف المجموعة. وضم وفد الدولة كلا من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وفارس الكعبي مدير أول في دائرة البحوث والإحصاء. وعقد الاجتماع بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ووكلاء المالية ونواب البنوك المركزية من دول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة وأعضاء المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

التركيز على أربع قضايا رئيسية

وفي مداخلته خلال الاجتماع، توجه معالي محمد بن هادي الحسيني بالشكر والتقدير لرئاسة الهند على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وشدد معاليه على ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز التمويل الخاص بالمناخ، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لوضع الأهداف وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أفضل سبل التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.

وحول أولويات الرئاسة في مجال البنية التحتية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات قامت ببناء مدن المستقبل عن طريق استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والسلامة والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن تمكن دولة الإمارات من خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزامات الدولة المتعلقة بالمناخ. وقال معاليه: "استفادت دولة الإمارات العربية المتحدة من مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الذكية، حيث حرصت على تعزيز أطر التعاون المشترك من خلال إطلاق برامج مختلفة لتحفيزهم على المشاركة في تمويل مشاريع في مختلف المجالات منها الطاقة النظيفة والمباني الخضراء وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تعد من العوامل الرئيسية لبناء مدن المستقبل." وحول التحديات الاقتصادية العالمية، أشار معاليه إلى استمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري.

وأوضح معاليه إلى أن هناك حاجة ضرورية لتنسيق السياسات العالمية لمواجهة مختلف التحديات العالمية وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة. وفيما يتعلق بموضوع الضرائب الدولية، رحب معاليه بالتقدم المحرز بمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية، وشدد على أهمية مراعاة اختلاف النظام الضريبي في كل دولة على حدة. وفيما يتعلق بخطة فريق العمل المشترك المعني بالتمويل والصحة، رحب معاليه بالأولويات المقترحة الهادفة لدراسة مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية، والتي ستكون خطوة مهمة لتعزيز التوافق بين استراتيجية التمويل وتوجيه الموارد بما يتماشى مع أهداف صندوق الجوائح التابع لمجموعة البنك الدولي. اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية .

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالتحديات الاقتصادية العالمية، والاستقرار المالي العالمي، وأولويات البنية التحتية للمدن المستقبلية والصحة العالمية، والضرائب الدولية، وسبل تعزيز التمويل المستدام، والشمول المالي الرقمي، والمدفوعات عبر الحدود وتعزيز المرونة الإلكترونية للقطاع المالي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والاستعداد لمواجهة التحديات الصحية. واستعرض الاجتماع الآثار المحتملة للعملات الرقمية للبنك المركزي وسبل تعزيز الشفافية في النظام الضريبي، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتسريع عملية التعافي والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وقدراتها التمويلية. ووافق الوزراء على خطط عمل مجموعات العمل للمسار المالي، على أن تتم مراجعة التقدم المحرز خلال الاجتماع القادم في 12 و13 أبريل القادم والمزمع عقده في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

مدن المستقبل

وشارك معاليه على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ندوة حول البنية التحتية الرقمية العامة، تحدث خلالها كل من معالي وزيرة مالية الهند نيرمالا سيترامان، وكريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي وعدد من وزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

نقاشات وكلاء المالية ونواب البنوك المركزية .

وشارك سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على هامش الاجتماعات في مجموعة من الفعاليات التي تناولت السياسات الخاصة بالأصول المشفرة وآفاقها إلى جانب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ونواب من دول مجموعة العشرين الأخرى. وحضر الاجتماع إلى جانب سعادته كل من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية وفارس الكعبي مدير أول في دائرة البحوث والإحصاء.

اجتماعات ثنائية

وعقد معالي محمد بن هادي الحسيني اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس تناول التطورات في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة، واستعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف 28 فيما يتعلق بتمويل المناخ. والتقى معاليه مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية وأولويات مجموعة العشرين لعام 2023، ومجالات التعاون الإقليمي مع برامج صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي اجتماع معاليه مع معالي الدكتور رينجانادن باداياشي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية في موريشيوس، تم استعراض العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تنميتها بالاستفادة من العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين.

كما عقد سعادة يونس حاجي الخوري اجتماعاً ثنائياً مع غريس بيريز نافارو، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لاستعراض تجربة دولة الإمارات في مجال الإصلاحات الضريبية ومناقشة مستجدات أجندة الضرائب الدولية. والتقى سعادته مع ماري لام فريندو، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية لاستعراض أهداف المركز في تعزيز استدامة البنية التحتية ومناقشة أولويات مجموعة العشرين المتعلقة بالبنية التحتية لعام 2023. وناقش سعادته في اجتماعه مع أنطونيو فريتاس، نائب مساعد وزير المالية في البرازيل مجالات التعاون تحت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين للعام المقبل 2024 بالإضافة الى استعراض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في التحضير لمؤتمر الأطراف 28. وتباحث سعادته في اجتماعه مع إيمانويل مولان، المدير العام للخزينة الفرنسية حول التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز أطر التعاون الثنائي في سياق المبادرة الثلاثية بين الإمارات وفرنسا والهند التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

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