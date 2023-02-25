الإمارات رابع أكبر سوق لشراء العقارات بالعملات المشفرة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في عدد العقارات المتاحة للشراء باستخدام العملات المشفرة، حسب موقع «فوركس سجست» forexsuggest، وذلك بعد تحليل جديد لقوائم العقارات العالمية التي يمكن شراؤها بالعملات المشفرة بهدف اكتشاف أكبر الأسواق الأكثر انتشاراً للعملة المشفرة ومتوسط الأسعار.

وذكر الموقع المتخصص بتوفير البيانات والأخبار لمتداولي الفوركس والأسهم ومقره لوكسمبورغ، إن غالبية العقارات المتاحة للبيع تقع في دبي، التي وصفها بأنها ربما تكون أفخم مدينة على هذا الكوكب وموطن لبرج خليفة أطول ناطحة سحاب في العالم وباقة من أفضل الفنادق ومناطق التسوق الفاخرة في العالم، واصفاً دبي بأنها مدينة تتطلع إلى المستقبل وتحاول دائماً التفوق على نفسها من حيث الحجم والعظمة.

وبحسب البيانات التي حصل عليها الموقع من منصة «كريبتو ريل إيستيت» الإلكترونية لشراء العقارات بالعملات المشفرة حول العالم، فهنالك 128 عقاراً في الإمارات معروض للبيع بواسطة العملات المشفرة.

واحتلت إسبانيا وتايلاند والبرتغال المراتب الثلاث الأولى بواقع 289 و227، و130 عقاراً متوفراً للبيع بواسطة العملات المشفرة، فيما ذكر الموقع أن شراء العقارات بالعملات المشفرة شهد زيادة 25 % في الاهتمام العام الماضي.

وعلى صعيد القيمة، احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً على مستوى العقارات الأغلى ثمناً، بمعدل 95.87 بيتكوين للعقار (1 بيتكوين = 87.820 درهماً وفقاً للسعر في 23 فبراير)، فيما احتلت كندا والولايات المتحدة المركزين الأول والثاني، حيث بلغ معدل سعر العقار 248.30 و112.07 بيتكوين على التوالي)

ورغم الصعوبات التي تصاحب محاولة الدفع بالعملات المشفرة التي تعتبر وافداً جديداً إلى سوق العقارات وحصتها من إجمالي المبيعات صغيرة جداً، إلا أن الأسواق شهدت أخيراً اقتحام العملات المشفرة قطاع العقارات، ما يمثل خطوة كبيرة بالنسبة للعملات المشفرة كوسيلة صالحة للتداول والقيمة.

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