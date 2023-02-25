استمرار ارتفاع إشغال فنادق دبي في يناير

المصدر: دبي- سيد صالح

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احتفظت فنادق دبي خلال يناير الماضي بزخم أدائها المتميز الذي تحققه منذ فترة، بعد أن تعافى قطاع السياحة بالإمارة من التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد 19»، وعاد بقوة بدعم المعارض والفعاليات واستمرار زخم التدفقات السياحية.

وبحسب تقرير لشركة «إس تي آر» الأمريكية المتخصصة في البيانات الفندقية، شهدت معدلات الإشغال في فنادق دبي خلال يناير الماضي ارتفاعاً 9%، مقارنة مع يناير 2022، وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية في فنادق الإمارة 80.5% مقابل 71.5% في يناير 2022، بينما بلغت 76.1% في ديسمبر، ما يعكس فعلياً تواصل الزخم في نسب الإشغال على نحو مُطرد.

وأفاد التقرير بأن متوسط الإيرادات لكل غرفة متاحة بلغ 629.29 درهماً «171.35 دولاراً»، بارتفاع 5.7% مقارنة مع يناير 2022، و10.3% مقارنة مع يناير 2019، وبلغ متوسط السعر اليومي، وهو مقياس يرصد متوسطات الأسعار المدفوعة مقابل حجز الغرف الفندقية، في فنادق دبي في يناير الماضي 781.30 درهماً.

وقال كوستاس نيكولاديس، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إس تي آر»: «على خلفية أدائها الذي كان ناجحاً للغاية في 2022، استهلت فنادق دبي 2023 على نحو رائع. وبالمقارنة مع ما كان سائداً، فإن المزيد من تخفيف قيود السفر العالمية كان له تأثير إيجابي على طلب السفر إلى دبي».

وأضاف: «وإذا أضفنا إلى ما سبق تأثير «إكسبو 2020 دبي» وما خلّفه من تراث وما رسخه من وعي عالمي بشأن دبي، فضلاً عن حملات الترويج السياحي المكثفة التي نظمتها دبي بنجاح خلال الفترة الأخيرة، ستكون النتيجة هي نسبة الإشغال المرتفعة التي سجّلتها فنادق الإمارة في يناير 2023، خاصة بالنظر إلى العدد الهائل من الغرف الفندقية المتوافر في دبي حالياً، والذي يبلغ 145.583 غرفة».

وفي سياق متصل، سجّلت نسبة الإشغال قفزة هائلة الأسبوع الماضي في عدد كبير من فنادق دبي على خلفية استضافة الأمر لأكثر من حدث عالمي مرموق في قطاعات متنوعة، ومنها على سبيل المثال معرض الخليج للأغذية «جلفود» 2023 و«بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2023».

وبحسب تصريحات صحفية لعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة متنوعة من فنادق دبي، فإن نسب الإشغال في فنادقهم في الوقت الراهن سجلت100% أو قريبة جداً منها موضحين أن الارتفاع الكبير في معدلات الإشغال ترتب عليه ارتفاع آخر في متوسطات أسعار الليالي في الغرف الفندقية في دبي، حيث وصلت نسبة الارتفاع في بعض الفنادق إلى 30% في متوسط سعر الليلة.

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