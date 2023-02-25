«سوق دبي» يختتم الأسبوع على ارتفاع بدعم ثقة المستثمرين

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دبي - محمد عباس

ارتفع مؤشر سوق دبي 0.20% إلى مستوى 3419 نقطة خلال التعاملات أمس ليختتم أسبوع التداول على ارتفاع، وسط استعداد لمحفزات جديدة، وجاءت المكاسب رغم انقضاء موسم نتائج الشركات والتوزيعات السخية، بما يعكس ثقة المستثمرين وتحسن شهيتهم للشراء. وارتفع «أملاك للتمويل» 4.16% إلى مستوى 0.800 درهم، بسيولة 14.23 مليون درهم، وزاد «تعليم القابضة» 2.69% إلى مستوى 2.78 درهم، كما ارتفع «تعاونية الاتحاد» 2.57% إلى 2.39 درهم، وصعد «دبي التجاري» 1.94% مغلقاً عند سعر 5.25 دراهم. كما ارتفع سوق أبوظبي 0.14% إلى 9858.87 نقطة وارتفعت أسهم «أبوظبي الأول» 5.95% بسيولة 97.55 مليون درهم، إلى 1.960 درهم، كما قفز سهم «الوطنية للسياحة والفنادق» 4.91% إلى مستوى 2.780 درهماً، وصعد «الدار» 2.22% إلى مستوى 4.600 درهم.

واستحوذت 7 أسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين على نحو 51 % من سيولة السوقين، وسط إعلان التوزيعات السخية عن أرباح الشركات والبنوك مع تركز السيولة بشكل رئيسي في قطاعات العقار والمالية والصناعة، وهي: «إعمار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي القابضة» و«أبوظبي الأول» و«فيرتيغلوب»، بسيولة تجاوزت 4 مليارات درهم في 5 جلسات.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي سيولة بنحو 7.93 مليارات درهم موزعة بواقع 3.22 مليارات درهم في سوق أبوظبي و799.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.74 مليار سهم عبر تنفيذ 98.2 ألف صفقة. وسجلت أسهم 7 شركات، أقوى أداء في أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الماضي، من حيث الارتفاعات، منها 3 شركات في سوق أبوظبي، و4 شركات في سوق دبي.

وكان في مقدمة هذه الارتفاعات سهم «غذاء القابضة»، بنسبة 24.28%، والجرافات البحرية 17.87%، وأبوظبي للموانئ 4.77%، وفي سوق دبي ارتفع الخليج للملاحة 6.80%، وزاد بنك المشرق 5.60%، ودبي التجاري 4% وتعاونية الاتحاد 3.5%.

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