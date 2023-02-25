10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 10 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع 2398 مبايعة بقيمة 6.4 مليارات درهم، منها 168 مبايعة للأراضي بقيمة 1.26 مليار درهم، و2230 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.14 مليارات درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 116 مليون درهم في أم سقيم الثانية، تليها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في السطوة، تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في الثنية الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات، وسجلت 68 مبايعة بقيمة 198 مليون درهم، وتلتها الحبية الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 264 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم.

وتصدرت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم بمنطقة النهدة الأولى مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، وسجلت 306 مبايعات بقيمة 242 مليون درهم، وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 276 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 439 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 3.01 مليارات درهم منها 119 رهن أراض بقيمة 321.99 مليون درهم و316 رهن فلل وشقق بقيمة 2.68 مليار درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 1 مليار درهم، وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 220 مليون درهم.

وتم تسجيل 434 هبة بقيمة 669.63 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 173 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 131 مليون درهم.

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